Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Τροχαίο με εγκατάλειψη (εικόνες)

Μία γυναίκα τραυματίστηκε. Περαστικοί έσπευσαν σε βοήθεια.

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Παλαιό Φάληρο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ναϊάδων και Πρωτέως, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο έσπευσε να εγκαταλείψει το σημείο.

Σε βοήθεια της άτυχης γυναίκας έσπευσαν αμέσως περαστικοί.

Η κατάσταση της υγείας της δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

