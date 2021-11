Πολιτική

Τουρκικά αεροσκάφη πάνω από Αγαθονήσι, Μακρονήσι και Ανθρωποφάγους

Νέες προκλήσεις από μαχητικά της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Δύο ζεύγη τουρκικών F-16, που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, πέταξαν πάνω από το Αγαθονήσι στα 11.000 πόδια το ένα ζεύγος και στα 24.000 πόδια το δεύτερο, στις 10:00, σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, το ένα από τα δύο ζεύγη των τουρκικών F-16 πέταξε πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων στα 28.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

