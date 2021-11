Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε αρνητής υπάλληλος νοσοκομείου

Και η μητέρα του νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Κατέληξε από κορονοϊό χθες 43χρονος υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Κατερίνης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο άνδρας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΓΝ Κατερίνης, ενώ και η μητέρα του νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, ο 43χρονος ήταν ανεμβολίαστος και είχε τεθεί σε αναστολή εργασίας, ενώ επικαλείται πληροφορίες ότι ο 43χρονος ήταν αρνητής του κορωνοϊού.

Πρόκειται για το 29ο θύμα της πανδημίας, τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφερόμενος στον απολογισμό θανάτων ανθρώπων που ανήκαν στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας.

