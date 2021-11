Κοινωνία

Κορονοϊός- Νίκος Αντωνιάδης: Συνελήφθη ο αντιεμβολιαστής δικηγόρος για fake news

Διεξάγεται έρευνα για δηλώσεις του, στις οποίες υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες.

Συνελήφθη με εντολή της Εισαγγελίας, χθες το βράδυ, ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται για τη διάπραξη των αδικημάτων της διασποράς ψευδών ειδήσεων, όπως διατυπώθηκε στον Νέο Ποινικό Κώδικα, για θέματα Δημόσιας Υγείας και της διέγερσης σε διάπραξη ανυπακοής.

Οι αστυνομικές Αρχές έλαβαν εντολή να συλλάβουν τον δικηγόρο, καθώς στην Εισαγγελία διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, από την περασμένη Τρίτη, με αφορμή υλικό που διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο φάκελος περιέχει συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία ο δικηγόρος εμφανίζεται να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες.

Ο κ. Αντωνιάδης συνελήφθη από άνδρες που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος καθώς ως δικηγόρος έχει ειδική δωσιδικία.

Η δικογραφία επέστρεψε σήμερα πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από το Αστυνομικό τμήμα που επιλήφθηκε της σύλληψης και πλέον οι εισαγγελικές Αρχές θα κρίνουν τις επόμενες ποινικές ενέργειες της, είτε απαγγέλλοντας κατηγορίες σε βάρος του δικηγόρου είτε συνεχίζοντας την έρευνα για τη μελέτη και συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Αν τελικά ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του κ. Αντωνιάδη η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών αφού, λόγω της ιδιότητάς του, θα πρέπει να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

