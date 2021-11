Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε συμμορία Ρομά - “Ξάφρισε” 120.000 ευρώ από σπίτια

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, εξακριβώθηκε μετά από αναλυτική έρευνα, η δράση συμμορίας Ρομά που ενέχεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών από οικίες, σε Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 27χρονου άνδρα, 6 γυναικών από 23-30 και ενός 17χρονου, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και προέβαιναν σε κλοπές από διαμερίσματα, από όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς την μεθοδολογία τους, δρούσαν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και εντόπιζαν πολυκατοικίες «στόχους», κινούμενοι με το πρόσχημα της επαιτείας ή της πώλησης μικροαντικειμένων. Στη συνέχεια, με την χρήση των κουδουνιών των διαμερισμάτων, αφού βεβαιώνονταν για την απουσία των ιδιοκτητών τους, παραβίαζαν τις εισόδους τους και διέπρατταν κλοπές.

Όπως εξακριβώθηκε, το χρονικό διάστημα από 29 Μαΐου έως 28 Αυγούστου 2021, διέπραξαν συνολικά 18 κλοπές και 5 απόπειρες κλοπής από διαμερίσματα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης και συγκεκριμένα:

Στην Κατερίνη , 9 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής από διαμερίσματα, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό 3.580 ευρώ και κοσμήματα αξίας 34.740 ευρώ.

, 9 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής από διαμερίσματα, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό 3.580 ευρώ και κοσμήματα αξίας 34.740 ευρώ. Σε περιοχές της Κρήτης (Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο), 6 κλοπές και 1 απόπειρα κλοπής από διαμερίσματα, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό 6.450 ευρώ και κοσμήματα αξίας 56.500 ευρώ.

(Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο), 6 κλοπές και 1 απόπειρα κλοπής από διαμερίσματα, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό 6.450 ευρώ και κοσμήματα αξίας 56.500 ευρώ. Σε περιοχή της Θεσσαλονίκης (Περαία),2 κλοπές από διαμερίσματα, από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ.

(Περαία),2 κλοπές από διαμερίσματα, από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ. Σε περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα), 1 κλοπή από διαμέρισμα, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 10.000 ευρώ.

Συνολικά, κατά την εγκληματική τους δράση, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 20.030 ευρώ και κοσμήματα αξίας 103.240 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κλοπές από 3 διαμερίσματα και η απόπειρα κλοπής στην Κρήτη, διαπράχθηκαν μαζί με ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά, μετά από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου και την εξιχνίαση επιπλέον κλοπών από οικίες.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους, σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.