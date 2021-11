Οικονομία

Έλεγχοι ΑΑΔΕ: “σαφάρι” για εισπράξεις πριν τις παραγραφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες υποθέσεις έχουν μπει ψηλά στις λίστες. Τι ζήτησε ο Γιώργος Πιτσιλής από κάθε ελεγκτή.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν για μια ακόμη φορά στην εκπνοή του έτους οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προκειμένου να προλάβουν να «σώσουν» όσο περισσότερες από τις χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται στις 31-12-2021. Αντίστροφα, χιλιάδες φορολογούμενοι θα πιαστούν στο ελεγκτικό δόκανο, λίγο πριν τη... γλιτώσουν ακριβώς λόγω παραγραφής των εκκρεμών τους υποθέσεων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με την ΠΟΕ ΔΟΥ ότι έχει αναθέσει 20 υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή, μετά τη διαβίβαση των εκκρεμών υποθέσεων στις εφορίες και στα ελεγκτικά κέντρα. Από του χρόνου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, οι λίστες θα αποστέλλονται νωρίτερα, με ορίζοντα εκκρεμοτήτων στη διετία, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο του παρελθόντος, με μαζικές παραγραφές στο τέλος κάθε χρονιάς.

Στις λίστες περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υποθέσεις, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου και μπορεί να αφορούν από φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και αναδρομικά, έως τέλη κυκλοφορίας και αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού.

Η «καμπάνα» χτυπά κυρίως για υποθέσεις:

Μη δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης αναδρομικών, τα οποία εισπράχθηκαν το 2015 για παλαιότερα έτη.

Eπιχειρήσεων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

Φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές, η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.

Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010, για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Φορολογίας εισοδήματος της χρήσης του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε ανεμβολίαστος πατέρας τριών παιδιών

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα