Οικονομία

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Στάση εργασίας την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποια μέσα και σε ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας .

Τρίωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 14:00 οι εργαζόμενοι σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί προκείμενου οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν τον αδικοχαμένο τους συνάδελφο Πέτρο Γιαμαλή, που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

Αποχαιρετούμε τον αδικοχαμένο συνάδελφο Π. Γιάμαλη!

Με σεβασμό και οδύνη στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Πέτρο Γιάμαλη, που έφυγε από κοντά μας σε ώρα εργασίας, στο δίκτυο της Γραμμής 1.

Όλοι οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε, την Παρασκευή 19/11/2021, στις 12:30 το μεσημέρι στο Γ΄ νεκροταφείο Αθηνών.

Για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό στον Πέτρο πραγματοποιούμε την Παρασκευή 19/11/2021 τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 14:00.

Οι εργαζόμενοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον Πέτρο και δεσμεύονται ότι θα αγωνιστούν για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι του άδικου χαμού του. Για να είναι ο τελευταίος συνάδελφος που θρηνούμε, ως θύμα στον εργασιακό χώρο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για διάγγελμα Μητσοτάκη: Στόχος να μείνουν ανοικτές Οικονομία και Κοινωνία

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα