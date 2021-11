Πολιτισμός

“Ευαγγελισμός” - Γεννηματά: εγκαίνια στην βιβλιοθήκη που “οραματίστηκε” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτελεί πρωτοβουλία της Γεννηματά και του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μαζί με την Γραμματέα του Τομέα Εθελοντισμού και Κοινωνικών Κινημάτων Μαρία Δημητρακοπούλου–Σιούνα, με παρουσία του Διοικητή του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κ. Αναστάσιου Γρηγορόπουλου, της Υποδιοικήτριας της 1ης ΥΠΕ κας Μαρίζας Οικονόμου, τον κ. Γιώργο Μπουλμπασάκο, Δ/ντής του 1ου Παθολογικού Τομέα - Δ/ντής της Πνευμονολογικής Κλινικής και του κ. Ανδρέα Τσούνη εκ μέρους της οικογένειας της Φώφης Γεννηματά, εγκαινίασαν τη λογοτεχνική βιβλιοθήκη για νοσηλευόμενους και εργαζόμενους του Νοσοκομείου.

Με την προτροπή της Φώφης Γεννηματά πριν λίγους μήνες, ο Τομέας Εθελοντισμού και Κοινωνικών Κινημάτων πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας λογοτεχνικών βιβλιοθηκών σε όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα δικαιοδοσίας της 1ης ΥΠΕ. Με τη στήριξη των μελών και των φίλων του Κινήματος Αλλαγής καθώς και εκδοτών, συγκεντρώθηκε ένας ικανός αριθμός βιβλίων ώστε να καλύψει τη δημιουργία αντίστοιχων βιβλιοθηκών.

Σήμερα, εγκαινιάστηκε η πρώτη λογοτεχνική βιβλιοθήκη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η προσπάθεια υλοποίησης του στόχου για δημιουργία ανάλογων βιβλιοθηκών σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας θα συνεχιστεί με τη διάθεση των υπαρχόντων βιβλίων και με πρωτοβουλίες συγκέντρωσης νέων.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης, δήλωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ και η Φώφη Γεννηματά πίστευε βαθιά σε αυτό. Έδωσε πολλές μάχες για την ενίσχυση του, αλλά και για την στήριξη των ανθρώπων του, των γιατρών και των νοσηλευτών. Πίστευε, όμως παράλληλα, και στο ανθρώπινο του πρόσωπο. Μετά από δική της πρωτοβουλία προ μηνών, και με τη σημαντική δουλειά του Τομέα Εθελοντισμού του Κινήματος Αλλαγής, έχουμε τη χαρά, μαζί με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, να εγκαινιάσουμε σήμερα την λογοτεχνική βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Σε μία προσπάθεια να αποτελέσει μια συντροφιά στους νοσηλευόμενους που δοκιμάζονται αλλά και στους εργαζόμενους του, που δίνουν την μάχη από την πρώτη γραμμή. Μια πρωτοβουλία που θα συνεχίσουμε, για να τιμήσουμε την ίδια και την παρακαταθήκη της».

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για διάγγελμα Μητσοτάκη: Στόχος να μείνουν ανοικτές Οικονομία και Κοινωνία

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα