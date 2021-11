Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: Αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων της πανδημίας

Γιατί αν ακολουθούσαμε το πρωτόκολλο της Βρετανίας στον υπολογισμό των θυμάτων θα καταγράφαμε 20% λιγότερους θανάτους από κορονοϊό.

Με στόχο τη σαφή αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, ο ΕΟΔΥ θα προχωρήσει σε αλλαγές στην έκθεση των κρουσμάτων covid-19. Έτσι θα καταγράφεται το ποσοστό των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των νεκρών στο σύνολο των εμβολιασμένων και στο σύνολο των ανεμβολίαστων.

Όπως είπαν ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης και ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Δημήτρης Παρασκευής, δεν θα πρέπει να δίνεται βάση μόνο στον αριθμό κρουσμάτων, αλλά και στον δείκτη θετικότητας. Προσέθεσαν ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ υψηλό αριθμό τεστ ο δείκτης θετικότητας αρχίζει και κατεβαίνει. Επίσης, παρατηρείται σταθεροποίηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες με ελαφρά μείωση.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι η χώρα μας αναμένεται να θέσει το θέμα του πρωτοκόλλου καταγραφής θανάτων από covid-19, το οποίο παρουσιάζει διαφορές από χώρα σε χώρα, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), και θα ζητήσει έναν ενιαίο τρόπο καταγραφής, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των χωρών.

Στην Ελλάδα ακολουθούμε το πρωτόκολλο του ΠΟΥ, και καταγράφεται το σύνολο των θανάτων, ακόμη και εάν έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τη διάγνωση, το οποίο όμως δεν τηρείται από άλλες χώρες. Στη Βρετανία υπολογίζουν τους θανάτους από covid-19, μέχρι και 28 μέρες από την διάγνωση. Όπως είπε ο κ. Ζαούτης αν στην Ελλάδα ακολουθούσαμε το σύστημα καταγραφής της Βρετανίας θα καταγράφαμε 20% λιγότερους θανάτους από covid.

Η ηγεσία του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αναμνηστικής δόσης για την άμεση ενίσχυση της ανοσοποίησης, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των κρουσμάτων σε εμβολιασμένους, σε ποσοστό περίπου 70%, αφορά τις ηλικιακές ομάδες 18-59 ετών, και αυτό αποδίδεται στην μετάλλαξη Δέλτα.

Οι δύο επιστήμονες είπαν ακόμη πως το μοντέλο των σχολείων αποδεικνύεται αποτελεσματικό, καθώς όπως προκύπτει, η πιο έγκαιρη διάγνωση γίνεται στα σχολεία και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Ο αριθμός των κρουσμάτων στα παιδιά από την έναρξη των σχολείων είναι σταθερός με πτωτικές τάσεις.





