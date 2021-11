Κόσμος

Ιταλία - αντιεμβολιαστές: Έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια

Τα στοιχεία που "αλίευσαν" οι Αρχές στο διαδίκτυο, η προετοιμασία ομάδων απο "ακραίαυς" και η 'προληπτική παρέμβαση" των καραμπινιέρων.

Νέες εφόδους σε σπίτια αντιεμβολιαστών πραγματοποίησε σήμερα η ιταλική αστυνομία. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 29 έφοδοι σε όλη την ιταλική επικράτεια. Οι αντιεμβολιαστές έλαβαν κλήση σε απολογία για προτροπή σε βίαιες πράξεις, πρόκληση καταστροφών, δημιουργία μυστικών οργανώσεων.

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στα όσα συνέβησαν στην Ιταλία τους τελευταίους τρεις μήνες στις κινητοποιήσεις που είχαν ως στόχο τα εμβόλια, αλλά και το λεγόμενο «πράσινο πάσο εμβολιασμένου».

Μέσω διαδικτύου, ακραίες ομάδες αντιεμβολιαστών συνεννοούνταν για να οργανώσουν επεισόδια και να επιδιώξουν συγκρούσεις με τις αστυνομικές αρχές και τους καραμπινιέρους.

Από την περασμένη εβδομάδα στην Ιταλία επιτρέπεται μόνον η πραγματοποίηση καθιστικών διαμαρτυριών, μακριά από τις κεντρικές περιοχές των διαφόρων πόλεων, όπως και από υπουργεία, συνδικάτα και τα μέγαρα της βουλής, της γερουσίας και της κυβέρνησης.

