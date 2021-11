Life

Διονυσία Κουκίου: Θύμα ληστείας η πρώην Σταρ Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιάλτης για την πρώην Σταρ Ελλάς. Ληστές της έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι της.

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης η πρώην Σταρ Ελλάς, Διονυσία Κουκίου. Άγνωστοι της είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρια άτομα φορώντας κουκούλες την ακινητοποίησαν καθώς έμπαινε στο όχημά της, την έβαλαν στο σπίτι και την ανάγκασαν να τους αποκαλύψει το μέρος που ήταν κρυμμένα χρυσαφικά και μετρητά.

«Μπες μέσα και κάνε ο, τι σου πούμε και δεν θα σε πειράξουμε» φέρεται να της είπαν.

Πλέον η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών που συμμετείχαν στη ληστεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για διάγγελμα Μητσοτάκη: Στόχος να μείνουν ανοικτές Οικονομία και Κοινωνία

Κρήτη: Φονική σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Τραγωδία στην Αργολίδα: Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα