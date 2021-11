Κοινωνία

Ανδραβίδα: Μαχητικό F-16 εκτός πίστας

Οι πρώτες πληροφορίες για τον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας του οποίου το μαχητικό βγήκε εκτός πίστας.

Μαχητικό F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας βγήκε εκτός πίστας στην Ανδραβίδα.

Το ατύχημα έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος πρόλαβε και εγκατάλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος και είναι σώος.

