Πειραιάς: κοκαΐνη κρυμμένη σε κοντέινερ (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα του σκληρού ναρκωτικού εντόπισε η Δίωξη Ναρκωτικών. Τι προύκυψε μετά την έρευνα των Αρχών..

Δέκα κιλά και 260 γραμμάτια κοκαΐνης εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησαν χθες στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτιο κενού φορτίου, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διενεργείται προανάκριση και έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

