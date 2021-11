Life

“VINYΛΙΟ”: MILLENIUM PARTY Vol. 2 με ελληνικά τραγούδια

Την Παρασκευή, η δεύτερη εκπομπή της παρέας από την Θεσσαλονίκη, θα είναι σίγουρα…. διαφορετική από τα συνηθισμένα.

Το πάρτυ στο «VINYΛΙΟ» ξεκίνησε με τα καλύτερα ξένα millennium χορευτικά.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο δεν πρόλαβαν, όμως, τη λίστα με τα ελληνικά! Οι ωραίοι έχουν… χρέη, οπότε τα καλύτερα ελληνικά χορευτικά τραγούδια των 00’s έρχονται την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 20:00.

Ένα «MILLENIUM PARTY» αλά ελληνικά ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη!

Ε, ρε τι έχει να γίνει!

«VINYΛΙΟ». Πρεμιέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, και κάθε Παρασκευή στις 20:00.

