Κορονοϊός - Γερμανία: Με rapid test σε ΜΜΜ και εργασία

Αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους στη Γερμανία. Τι είναι ο Κανόνας 3G. Κριτική για "λάθος κατεύθυνση".

Με την πλειοψηφία των κομμάτων του πιθανού μελλοντικού κυβερνητικού συνασπισμού, του Σοσιαλιστικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP), εγκρίθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο οι αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας από λοιμώξεις. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) έχει ωστόσο ήδη προαναγγείλει ότι θα επιχειρήσει να εμποδίσει την εφαρμογή τους αύριο, στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ο Κανόνας 3G (για πρόσβαση όσων έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 ή αναρρώσει από τη νόσο και όσων προσκομίζουν πρόσφατο αρνητικό τεστ) γενικεύεται σε όλη τη χώρα για την προσέλευση στους χώρους εργασίας, αλλά και για τη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Ο ίδιος κανόνας θα ισχύει για εργαζόμενους και επισκέπτες μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων αποκατάστασης ασθενών.

Η «κατάσταση επιδημίας εθνικής εμβέλειας», η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για τη λήψη αποφάσεων από την κυβέρνηση, λήγει στις 25 Νοεμβρίου και τα κόμματα του «φωτεινού σηματοδότη» αποφάσισαν να μην την παρατείνουν. Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των CDU/CSU Τόρστεν Φράι κατηγόρησε τα τρία κόμματα ότι οδηγούν τη χώρα σε λάθος κατεύθυνση στον αγώνα κατά της πανδημίας και χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την απόφαση για λήξη της κατάστασης επιδημίας. Τα σχέδια του «φωτεινού σηματοδότη» δεν ανταποκρίνονται στην δραματικότητα της κατάστασης, δήλωσε ο έτερος αντιπρόεδρος της Κ.Ο. Στέφαν Στράκε.

Από την πλευρά ωστόσο του FDP, ο Μάρκο Μπούσμαν απέρριψε την κριτική υποστηρίζοντας ότι τίθενται πολύ ισχυρά μέτρα σε ασφαλή νομική βάση. Σύμφωνα με τα τρία κόμματα, ο περιορισμός κυκλοφορίας, η απαγόρευση εκδηλώσεων και το κλείσιμο εστιατορίων, επιχειρήσεων ή σχολείων δεν πρέπει στο εξής να επιτρέπονται. Αντιθέτως, εφικτές παραμένουν ορισμένες εξαιρέσεις ή περιορισμοί στον κλάδο της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, αλλά μόνο εφόσον εγκριθούν από τα κοινοβούλια των κρατιδίων.

Αύριο η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, στο οποίο η Χριστιανική Ένωση ελέγχει τις κυβερνήσεις των οκτώ από τα 16 κρατίδια και, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της, θα επιχειρήσει να μπλοκάρει τη σχετική απόφαση.

Στις 14:00 (τοπική ώρα) θα συνεδριάσει η υπηρεσιακή Καγκελάριος με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, με τη συμμετοχή και του πιθανού μελλοντικού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για ανάσχεση της πανδημίας. Χθες η κυρία Μέρκελ δήλωσε ότι αυτή η συνεδρίαση πραγματοποιείται «με υπερβολική καθυστέρηση» και τάχθηκε κατά της άρσης της κατάστασης επιδημίας. Ζήτησε δε να τεθεί όριο κρουσμάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία ως σημείο αναφοράς για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων.

Στο μεταξύ το ένα μετά το άλλο τα κρατίδια επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους, ενώ ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ, υπό το βάρος της έκρηξης των κρουσμάτων και της υπερφόρτωσης των νοσοκομείων του κρατιδίου, έχει εκπονήσει σχέδιο για καθολικό lockdown τριών εβδομάδων, από 15 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου.

Χθες πάντως, ενόψει και των νέων μέτρων, πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία 500.000 εμβολιασμοί.

