Πολιτική

Κορονοϊός - Εμβόλιο: η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βίντεο κάνει την καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού ο ΣΥΡΙΖΑ.

Καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και το οποίο ανήρτησε ο πρόεδρός του, Αλέξης Τσίπρας.

«Τη στιγμή που οι δείκτες της πανδημίας καθημερινά καταγράφουν το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτυγχάνει διαρκώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Βασικό στοιχείο της αποτυχίας της είναι τα χαμηλά ποσοστά στον εμβολιασμό, κάτι που οφείλεται και στην αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, παρά τα εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε για το σκοπό αυτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση που συνοδεύει το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ανέδειξε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού με όσα μέσα διαθέτει στο δημόσιο διάλογο και σε όλους τους χώρους που δρα και παρεμβαίνει. Αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτυγχάνει συστηματικά να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εντείνει τη δική του προσπάθεια, με μια επικοινωνιακή καμπάνια να πειστούν όλοι, νέοι και μεγαλύτεροι. Με κεντρικό σύνθημα τη λέξη “Ζωή”, καλούμε όλες και όλους να εμβολιαστούν για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές ακόμη κι αν νοσήσουμε.

Εμβολιαζόμαστε. Είμαστε θετικοί στη ζωή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάλκολμ Χ: Κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 56 χρόνια

Τσιτσιπάς: Δεν περίμενα να τελειώσει έτσι η σεζόν

Δεινόσαυρος χωρίς δόντια ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία (εικόνες)