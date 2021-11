Κόσμος

ΗΠΑ: άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από αθλητή! (βίντεο)

Η γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευθεί, καθώς έφερε χτυπήματα και τραύματα, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι.

Πρώην παίκτης των New York Jets κατηγορείται για βίαιη επίθεση κατά της πρώην συντρόφου του, μπροστά στον 5 μηνών γιο τους, στο διαμέρισμά της στην Φλόριντα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο 30χρονος Zac Stacy, με οκτώ συμμετοχές σε παιχνίδια των Jets το 2015, σύμφωνα με τις καταγγελίες και το βίντεο που τις επιβεβαιώνει, χτύπησε την πρώην σύντροφό του αρκετές φορές στο κεφάλι, πριν την πετάξει στην τηλεόραση. Το βρέφος που βρισκόταν μπροστά αλλά και οι εκκλήσεις της γυναίκας δεν τον εμπόδισαν.



Όπως είπε η γυναίκα "Με χτύπησε αρκετές φορές στο κεφάλι. Τον παρακάλεσα να σταματήσει καθώς το μωρό βρισκόταν στον καναπέ, μόλις λίγα μέτρα μακριά".

Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, η οποία και έσπευσε στο σημείο. Το δικαστήριο δέχτηκε κατευθείαν το αίτημα της για περιοριστικά μέτρα.

"Φοβάμαι για τη ζωή μου και τη ζωή των παιδιών μου", δήλωσε η γυναίκα, που νοσηλεύτηκε με χτυπήματα και μελανιές στο κεγφάλι και στο σώμα της

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old...pic.twitter.com/ovafFHxrCl — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) November 18, 2021







