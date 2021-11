Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Έκαψε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (βίντεο)

Η ΕΛΑΣ κατέστρεψε δεκάδες δέματα ναρκωτικών που είχαν κατασχεθεί.

Την Παρασκευή 12-11-2021 καταστράφηκαν με καύση, από την προβλεπόμενη από το Νόμο αρμόδια Επιτροπή, ογδόντα (80) δέματα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά καταστράφηκαν :

Κοκαΐνη : - 1 1- κιλά και - 395,4 - γραμμ.

Ηρωίνη : - 23 - κιλά και - 222,7 - γραμμ.

Ακατέργαστη κάνναβη : -138- κιλά και -90,5- γραμμ.

Κατεργασμένη κάνναβη : -6- κιλά και -624,6- γραμμ.

Δενδρύλλια κάνναβης : - 49.918 - τεμάχια και -314- κλώνοι

KHAT : -93- κιλά και -300- γραμμ.

Οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και για την καταστροφή τους τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

