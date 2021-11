Οικονομία

ΚΕΠΑ: Τέλος στην Επιτροπή για ανάπηρους και ακρωτηριασμένους

Μεταστέγαση της δομή του ΚΕΠΑ σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δεν θα περνούν πλέον από Επιτροπή τα άτομα με αναπηρία, ακρωτηριασμούς ή μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Την οριστική κατάργηση της υποχρέωσης των αναπήρων πολιτών με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας τους ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην οδό Πειραιώς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε τη μεταστέγαση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ σε σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα θέρμανσης, κλιματισμού και απουσίας χώρων στάθμευσης, που έχει το παρόν κτίριο στην οδό Πειραιώς. Την ίδια στιγμή, δρομολογείται και η αναβάθμιση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η κατάργηση της υποχρέωσης επανεξέτασης για μη αναστρέψιμες παθήσεις συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο κανονισμό για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που υπεγράφη, πριν από λίγες ημέρες, από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνο Τσακλόγλου. Με τη θέσπιση του κανονισμού, όλοι οι πολίτες με μη αναστρέψιμες παθήσεις, ασχέτως αν είναι κύριες ή δευτερεύουσες, κατοχυρώνουν το ποσοστό αναπηρίας τους για πάντα. Μέχρι πρότινος, αυτό αφορούσε μόνο την κύρια μη αναστρέψιμη πάθηση, ενώ όσοι είχαν ως δευτερεύουσα πάθηση έναν ακρωτηριασμό ή μια άλλη μη αναστρέψιμη πάθηση έπρεπε να περνούν από επιτροπές ξανά και ξανά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία.

Επιπλέον, με τον νέο κανονισμό:

1) Ενοποιείται και απλοποιείται ένα διάσπαρτο πλέγμα κανόνων, που προκαλούσε συχνά σύγχυση και θυμό στους ασφαλισμένους με αναπηρία. Μέχρι πρότινος, τα ΚΕΠΑ λειτουργούσαν με τους παλιούς κανόνες του ΙΚΑ. Τώρα και σε αυτό το πεδίο συντελείται μια ουσιαστική ενοποίηση όλων των παλαιών Ταμείων.

2) Αυξάνονται σε 14 ημερολογιακές ημέρες (από 10 που ήταν μέχρι σήμερα) οι προθεσμίες προσφυγής στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

3) Προβλέπεται ρητώς τα σημεία διενέργειας των Υγειονομικών Επιτροπών να είναι προσβάσιμα στα Άτομα με Αναπηρία.

4) Ορίζεται η υποχρέωση: η ενημέρωση των ασφαλισμένων να γίνεται τουλάχιστον επτά ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

5) Για πρώτη φορά, αποτυπώνεται ευδιάκριτα η μεθοδολογία και τα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας. Έτσι, οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν πλήρως όλα τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, ενισχύεται η διαφάνεια, αποφεύγεται η σύγχυση ως προς τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, την οργάνωση των επιτροπών ΚΕΠΑ, τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας, κ.ά..

Επίσης, η θέσπιση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού την περίοδο της πανδημίας και για τα ΚΕΠΑ διευκόλυνε σημαντικά τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και των υπαλλήλων. Το μέτρο αυτό μονιμοποιείται και αποτελεί καλό παράδειγμα και για άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου».

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, ανακοινώνουμε σήμερα δύο πρωτοβουλίες σε σχέση με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η πρώτη είναι αυτονόητη, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Αφορά στους αναπήρους με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται να περνούν από επιτροπές ξανά και ξανά για την πιστοποίηση της ίδιας αναπηρίας. Είναι αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Επιτέλους γίνεται! Το δεύτερο έχει να κάνει με τη μεταστέγαση των ΚΕΠΑ από το κτίριο της οδού Πειραιώς σε ένα καινούργιο κτίριο, σε καινούργιες εγκαταστάσεις, στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας, με θέρμανση, κλιματισμό και χώρους στάθμευσης. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση της εξυπηρέτησης στη πράξη».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, σημείωσε: «Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού πιστοποίησης της αναπηρίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία ολόκληρου του κράτους πρόνοιας. Τον ρόλο αυτό στη χώρα μας έχουν τα ΚΕΠΑ. Τα ΚΕΠΑ για διάφορους λόγους δεν είχαν λάβει τη σημασία που τους άξιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με διάφορες ενέργειες της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με το θεσμικό πλαίσιο είτε με την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα του Οργανισμού, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην πρώτη κατεύθυνση είναι ο κανονισμός λειτουργίας, που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε, με τον οποίο προσπαθούμε να ελαφρύνουμε την ταλαιπωρία που υφίσταται ο πολίτης κατά τις εξετάσεις αυτές. Στη δεύτερη κατεύθυνση είναι η μεταστέγαση του Οργανισμού. Πάμε σε ένα καινούργιο κτίριο, με πολύ καλύτερες υποδομές από το υφιστάμενο και αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και θα βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, αλλά και τις συνθήκες εξέτασης των ασφαλισμένων».

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, υπογράμμισε: «Στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι οι εξετάσεις των υγειονομικών επιτροπών να γίνονται μέσα σε αξιοπρεπείς χώρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη».

Παρόντες στη σημερινή επίσκεψη στα ΚΕΠΑ ήταν η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, ο υποδιοικητής του e-ΕΦKΑ Νώντας Ατσαβές, καθώς και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί διευθυντές του Οργανισμού.

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τονίζει πως ο κανονισμός των ΚΕΠΑ εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και συμπεριλαμβάνεται σαν έργο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

