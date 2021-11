Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: αιχμές της Ελλάδας στην Ισπανία για εξαγωγές όπλων στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές για την προσέγγιση του Σάντσεθ με τον Ερντογάν.

Η Ελληνική πλευρά έχει εγείρει επανειλημμένα το ζήτημα της εξαγωγής οπλικών συστημάτων Ευρωπαϊκών Κρατών προς την Τουρκία, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Το ζήτημα αυτό είχε τεθεί μετ’ επιτάσεως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2020.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε αποστείλει επιστολή στην τότε Ισπανίδα ομόλογό του Arancha Gonzalez Laya τον Οκτώβριο του 2020, στην οποία υπενθύμιζε την υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται την Κοινή Θέση 2008/944, η οποία υπογραμμίζει ότι:

«Τα Κράτη Μέλη είναι αποφασισμένα να αποτρέψουν την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιθεί για εσωτερική καταστολή δειθνείς επιθετικές ενέργειες ή να συμβάλει σε περιφερειακή αποσταθεροποίηση".

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε Συμπεράσματα, στις 14 Οκτωβρίου 2019, όπου επανέλαβε την ανωτέρω Κοινή Θέση, με αφορμή την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην Βόρεια Συρία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Το ζήτημα αυτό, καθώς ο εν γένει αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου τέθηκε και κατά την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον νέο Ισπανό ομόλογό του Jose Manuel Albares, κατά την διάρκεια διμερούς συνάντησης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: χιλιάδες κρούσματα στην Ελλάδα

“Ευαγγελισμός” - Γεννηματά: εγκαίνια στην βιβλιοθήκη που “οραματίστηκε” (εικόνες)

Πτώση αεροσκάφους: νεκρός ο Σταύρος Τσιγάλογλου