Κορονοϊός: Νέα μέτρα για ανεμβολίαστους - Εκτός κλειστών χώρων από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, δεν θα εισέρχονται και σε άλλες κλειστές αίθουσες. Τα πέντε νέα μέτρα.

Το σχέδιο για το επόμενο δίμηνο, «για να έχουμε φέτος καλύτερα Χριστούγεννα από πέρυσι», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς τους πολίτες για την πανδημία και τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πέντε συμπληρωματικά μέτρα:

Πρώτον, από την επόμενη Δευτέρα όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, δεν θα εισέρχονται και σε άλλες κλειστές αίθουσες. Ούτε και με την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, μουσεία ή γυμναστήρια, για παράδειγμα. Είναι μία άμεση ενέργεια προστασίας και, ασφαλώς, μία έμμεση προτροπή να εμβολιαστούν.

Όσον αφορά τις λειτουργίες στις εκκλησίες, επαναλαμβάνω ότι οι πιστοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Αυτό, άλλωστε, προβλέπει και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου την οποία καλούνται τώρα να επιτηρούν οι φορείς της αλλά και, δειγματοληπτικά, η Πολιτεία.

Δεύτερον, το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά μήνες -επαναλαμβάνω, επτά μήνες- από την έκδοσή του. Θα δοθεί, δηλαδή, ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό τους με την 3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Και αυτό γιατί τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν ότι, με τον καιρό, μειώνεται η άμυνα του εμβολίου.

Τρίτον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο. Ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, με ειδικές πρόνοιες για εργαζόμενους με παιδιά στο σχολείο.

Τέταρτον, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ακόμα πιο εντατικά. Δεν υπάρχουν «κορόιδα» και «έξυπνοι» σε μία εθνική μάχη. Και σε αυτήν πρέπει να μπουν πιο αποφασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους: το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και οι επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις.

Και πέμπτον, αλλά πρώτης σημασίας, ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποιούνται, ήδη, ιδιωτικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Και στις περιοχές μεγάλης πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών. Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη σχετική διάταξη. Ενώ γίνονται προσλήψεις στη θέση ανεμβολίαστων υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή.

