Κορονοϊός - Αρναούτογλου: αν μπω στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανός (βίντεο)

Για τη μάχη του με τον κορονοϊό μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1 και το Νίκο Χατζηνικολάου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Χαρακτηριστικά είναι αυτά που είπε ο γνωστός παρουσιαστής για το κορωνοϊό και την περιπέτεια της υγείας του «Είναι δύσκολες οι πρώτες ώρες, υπάρχει αγωνία για το τι θα συμβεί».

Ενώ επεσήμανε και την σημασία του εμβολιασμού «Ευτυχώς είχα εμβολιαστεί, αλλιώς θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Εμένα με επιβαρύνει πολύ και το θέμα της παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια».

Εξέφρασε φόβο και ανησυχία για την πορεία της υγείας του «Συνεχόμενη αγωνία τι θα γίνει με το οξυγόνο σου. Σκέφτεσαι αν χρειαστεί να μπω στο νοσοκομείο, μπορεί να μην βγεις και σκέπτομαι αν έχει δει όλους τους ανθρώπους που ήθελα».

Ελάχιστο χρονικό διάστημα πέρασε από τότε που έκανε την δεύτερη δόση του εμβολίου «Νομίζω ότι δεν έχει συμπληρωθεί το εξάμηνο από την δεύτερη δόση, αν θυμάμαι καλά την έκανα την δεύτερη δόση κάπου στις 15 Ιουλίου. Βρισκόμουν στην Ρόδο για λόγους δουλειάς».

Επίσης τόνισε πως«Αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα μου το λένε και οι γιατροί».





