Οικονομία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδική πρόνοια για εργαζόμενους γονείς με παιδιά στο σχολείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμα του στους πολίτες για την πορεία της πανδημίας και ανακοίνωσε νέα μέτρα που θα ισχύσουν προκειμένου να ανακοπεί η έξαρση του κορονοϊού.

Πέρα από τους περιορισμούς στους ανεμβολίαστους και την υποχρεωτικότητα της τρίτης δόσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους εργασίας αλλά και η επιβάρυνση στα ΜΜΜ.

Τι θα ισχύσει με το κυλιόμενο ωράριο

Ειδικότερα ανακοίνωσε πως θα επεκταθεί το κυλιόμενο ωράριο στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος συγκεκριμένες ώρες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σε σχέση με το πρόβλημα που πιθανόν δημιουργηθεί με τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά στο σχολείο που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αλλαγή ωραρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως θα υπάρξει ειδική πρόνοια.

Η πρόβλεψη αυτή αναμένεται να διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες όπως και το πως θα διασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί το κυλιόμενο ωράριο ιδίως στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια: Πίτμπουλ δάγκωσε αστυνομικό που έκανε έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

Διονυσία Κουκίου: Θύμα ληστείας η πρώην Σταρ Ελλάδας

Κορονοϊός - Αρναούτογλου: αν μπω στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανός (βίντεο)