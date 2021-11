Κοινωνία

Ηράκλειο: Θείος και ο ανήλικος ανιψιός του πνίγηκαν σε δεξαμενή

Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε απόψε σε "Καζάνι" στην Αγία Βαρβάρα του νομού Ηρακλείου!

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα, έχασαν τη ζωή τους σε χώρο με δεξαμενές μούστου, κατά την διάρκεια εργασιών καθαρισμού! Πρόκειται για έναν άνδρα 50 περίπου ετών και τον 16χρονο ανηψιό του!

Στο σημειό έσπευσε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με την ΕΜΑΚ, ενώ έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, ενώ τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο.

Εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν για ώρα να επαναφέρουν το παιδί, ωστόσο δεν τα κατάφεραν...

