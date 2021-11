Κοινωνία

Ίλιον: Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Πανικός στο Ίλιον. Με την απειλή όπλου λήστεψαν κοσμηματοπωλείο.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε, στις 20:30, την Πέμπτη, σε κοσμηματοπωλείο στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα με όπλα και φορώντας σκούρα ρούχα και κράνη, εισέβαλαν στο χρυσοχοείο που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη και το λήστεψαν.

Στη συνέχεια οι δύο λήστες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επιβάστηκαν σε μηχανή και έγιναν "καπνός".

Ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοοείου φέρεται πως στο παρελθόν είχε πέσει πάλι θύμα ληστείας.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

