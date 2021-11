Πολιτική

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: ουσιαστικά μέτρα και όχι διαγγέλματα αυτοθαυμασμού

Δήλωση – απάντηση στον Πρωθυπουργό έκανε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο μετά το διάγγελμα για τα νέα μέτρα.

«Δύο χρόνια ο κ .Μητσοτάκης διαχειρίζεται την πανδημία όχι με πράξεις αλλά με διαγγέλματα – Να αλλάξει στρατηγική, χρειάζονται άμεσα ουσιαστικά μέτρα και όχι διαγγέλματα αυτοθαυμασμού - Αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε - Έχει την ευθύνη της αποτυχίας που σήμερα βιώνουμε - Χρειάστηκαν 1.137 νεκροί για να υιοθετήσει την πρότασή μας για τις εκκλησίες - Αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός», σημείωσε στη δήλωση που έκανε μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ο Αλέξης Τσίπρας.

Ολόκληρη η δήλωση Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα on camera

«Η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη τραγωδία και ο κος Μητσοτάκης την αντιμετωπίζει με διαγγέλματα.

Χθες ξεπεράσαμε τους 17.000 νεκρούς.

Κάθε εβδομάδα χάνεται ένα ολόκληρο χωριό

Νοσοκομεία και υγειονομικοί καταρρέουν, ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα ή διασωληνώνονται πρόχειρα εκτός ΜΕΘ, χειρουργεία αναστέλλονται.

Η χώρα μας είναι πρώτη σε θανάτους ανά εκατ. κατοίκων σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.

Για όλα αυτά, η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο.

Ανήκει σε αυτόν που πριν λίγο έκανε το 11ο στη σειρά διάγγελμα για να πει πως φταίνε πολλά και διάφορα, εκτός από τον ίδιο που δύο χρόνια διαχειρίζεται την πανδημία.

Ο κος Μητσοτάκης έχει την ευθύνη της αποτυχίας που σήμερα βιώνουμε,

Γιατί εδώ και δυο χρόνια, αντιμετωπίζει την πανδημία όχι με πράξεις, αλλά με διαγγέλματα.

Γιατί εδώ και δυο χρόνια δεν ενισχύει το ΕΣΥ και τη πρωτοβάθμια φροντίδα.

Γιατί ακόμα και οι ΜΕΘ που έφτιαξε είναι είτε πρόχειρες είτε υποστελεχωμένες.

Έχει την ευθύνη επίσης, γιατί δημιούργησε συνειδητά κλίμα ψευδούς επιτυχίας και χαλάρωσης.

Όταν κάθε δύο μήνες πανηγύριζε πως νίκησε την πανδημία

Και όταν συνεχίζει να μιλά για πανδημία ανεμβολίαστων, λες και οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν ή δεν μεταδίδουν.

Και έχει ακέραια την ευθύνη για την αποτυχία στον εμβολιασμό.

Γιατί ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να πείσει με τις λίστες Πέτσα, παρά μόνο να φτιάξει καθεστώς.

Γιατί όταν όλοι μετράμε θύματα, αυτός μετράει ψήφους.

Και δεν τολμά να συγκρουστεί με το εκλογικό του ακροατήριο στην Εκκλησία και στα Σώματα Ασφαλείας.

Χρειάστηκε να θρηνήσουμε 1.137 νεκρούς μέσα στο Νοέμβρη και να υπάρξει γενική κατακραυγή για να εξαγγείλει σήμερα αυτό που προτείναμε και καταθέσαμε μάλιστα ως τροπολογία που καταψήφισε.

Να γίνει δηλαδή υποχρεωτικό το τεστ για την είσοδο ανεμβολίαστων στις εκκλησίες.

Ακόμη και σήμερα όμως, συνεχίζει να μιλά αυτάρεσκα και να λέει ψέματα.

Για δήθεν άρτια εκστρατεία εμβολιασμού ενώ είμαστε ουραγός στην Ευρώπη.

Ότι δήθεν ενίσχυσε και ενισχύει το ΕΣΥ ενώ μειώνει τις δαπάνες και το άφησε με 2500 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους από ότι το 2019.

Και δυστυχώς συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της αποτυχίας.

Τα μπρος πίσω που προδίδουν πανικό.

Δε ξέρω τι θα ανακοίνωνε αν δεν ήξερε ότι θα κάνω δήλωση αμέσως μετά το διάγγελμά του, γιατί μόλις προχθές μας είπε ότι δε θα γίνουμε Αυστρία.

Και σήμερα ανακοίνωσε λοκνταουν για τους ανεμβολίαστους.

Ένα διαρκές μπρος πίσω και μέτρα που τις περισσότερες φορές δεν έχουν αντίκρισμα.

Για αυτό τον καλώ, έστω και τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να αλλάξει στρατηγική.

Χρειάζονται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα και όχι διαγγέλματα αυτοθαυμασμού.

- Πρώτα από όλα, χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών και στρατιωτικών νοσοκομείων.

- Και να οργανώσουμε πανστρατιά για την πρώτη δόση, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ηλικιακές ομάδες που αν νοσήσουν κινδυνεύουν περισσότερο.

Δεν αρκεί απλά να ενθαρρύνουμε τους πολίτες.

Πρέπει να οργανώσουμε άμεσα κινητές μονάδες με τη συνεργασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για μια εκστρατεία ενημέρωσης και εμβολιασμού πόρτα πόρτα σε πόλεις, στη περιφέρεια και στα σπίτια ατόμων με κινητικά προβλήματα.

- Είναι ορθό να θεσμοθετηθεί η λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού επτά μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Πρέπει όμως να σταματήσει άμεσα η ρητορική περί δήθεν πανδημίας ανεμβολίαστων, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο καθώς δημιουργεί κλίμα εφησυχασμού.

Οι εμβολιασμένοι νοσούμε, ευτυχώς ως επι των πλείστων ελαφρύτερα. Αλλά πολλοί μπορεί και να καταλήξουν σε ΜΕΘ όπως υπάρχουν και σήμερα, ιδίως μετά την πάροδο του εξαμήνου.

- Τον καλώ όμως ταυτόχρονα να προχωρήσει άμεσα και με αυστηρότερα μέτρα για τον εμβολιασμό στα Σώματα Ασφαλείας και το Στρατό.

Είναι αδιανόητο να σου ζητά πιστοποιητικό εμβολιασμού ένας μη εμβολιασμένος αστυνομικός.

- Τον καλώ επίσης να θεσμοθετήσει μαζικά δωρεάν τεστ τόσο για ανεμβολίαστους όσο όμως και για τους εμβολιασμένους.

- Να ακυρώσει τις μειώσεις των δαπανών Υγείας για το 2022 ενώ το ΕΣΥ καταρρέει και να προχωρήσει άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

- Να ακυρώσει όλες τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων και να γίνουν άμεσα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να αραιώσουν οι μαθητές ανά τάξη.

- Να σταματήσουν οι καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς και να αυξηθούν άμεσα τα λεωφορεία στα ΜΜΜ, ακόμη και με επιτάξεις οχημάτων αν χρειαστεί, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια

Και να εγκατασταθούν ειδικά συστήματα εξαερισμού σε κλειστούς χώρους συγχρωτισμού όπως στο Μετρό.

- Τέλος, πέρα από το κυλιόμενο ωράριο, πρέπει να επανέλθει η τηλεργασία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα για όσο χρειαστεί και όπου αυτό είναι εφικτό.

Είναι απαραίτητο το επόμενο διάστημα, να προχωρήσουμε άμεσα σε μέτρα, τα οποία θα επαναφέρουν τη χώρα σε μία λογική κανονικότητας.

Είναι απαραίτητο το επόμενο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Να ακούσει τη φωνή μας.

Είναι όμως σε όλους κατανοητό, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί, όσο παραμένει υπουργός Υγείας ένας άνθρωπος που πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες να εμβολιστούν.

Χρειάζεται ένας υπουργός Υγείας κύρους και αποδοχής για να υλοποιήσει μέτρα ουσιαστικά για την ανάσχεση αυτής της τραγωδίας.

Είναι αναγκαίο το επόμενο διάστημα, και μπορούμε ακόμα και σήμερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.

Αν ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί ή αν δεν θέλει,

τότε, ας αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλουμε και μπορούμε».

Οικονομου: Από τη διγλωσσία στην ανούσια πολυλογία

«Όπως κατάλαβαν όλοι η δήλωση - αγγαρεία του κ. Τσίπρα έγινε μόνο και μόνο γιατί είχε προαναγγείλει ότι θα απαντήσει στον πρωθυπουργό», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι: «Δεν πρόσθεσε τίποτα ουσιαστικό, που να μπορεί να εφαρμοστεί στην δεδομένη πραγματικότητα, και επιβεβαίωσε ξανά ότι από την διγλωσσία έχει περάσει στην ανούσια πολυλογία. Χαρακτήρισε ‘λόγια του αέρα' σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια: 1.277 από 577 ΜΕΘ, περισσότερες από 14.000 προσλήψεις υγειονομικών, ένταξη στο ΕΣΥ πάνω από 700 κλινών του ιδιωτικού τομέα, διάθεση του συνόλου των κενών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ, επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών, 16.200 διορισμούς εκπαιδευτικών, 1.320 από 850 λεωφορεία στις συγκοινωνίες της Αθήνας, το εμβολιαστικό πρόγραμμα ‘Ελευθερία' και τόσα ακόμη».

Και η δήλωση του κ. Οικονόμου καταλήγει: «Το τραγικότερο όλων είναι ότι έστω και με μισόλογα ψέλλισε τούτη την ώρα το πραγματικό ενδιαφέρον του: καρέκλες και αξιώματα μέσω της πανδημίας. Ο πρωθυπουργός μίλησε με ειλικρίνεια και έδειξε ότι διαθέτει το θάρρος, τα εφόδια και την υπευθυνότητα να διαχειριστεί την πραγματικότητα έτσι όπως είναι, ώστε να προστατεύσει κατά το μέγιστο τη δημόσια υγεία και να κρατήσει όρθια τη χώρα μέσα στην πανδημία».

