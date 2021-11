Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “καυτούς έρωτες” και… έριδες (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική και στα νέα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στην συνέχεια της αγαπημένης σειράς εποχής, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 33

Η Δρόσω αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό του Κωνσταντή και να τον βοηθήσει να κόψει το ποτό. Μια απόφαση που δε θ’ αποδειχθεί εύκολη. Στο σπίτι της οικογένειας Μεγαρίτη, επικρατεί αναβρασμός μετά τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Λευτέρη στο θεατρικό έργο. Ο Ακύλας δίνει τελεσίγραφο στον γιο του. Θα κάνει πίσω ο Λευτέρης, γι’ ακόμα μια φορά, ή θα ξεκινήσει πόλεμο με τον πατέρα του; Η Ελένη ζητάει απ’ την Ασημίνα να μην αποκαλύψει στον Πέτρο τις πληροφορίες που τους έφερε ο Προκόπης, ενώ ο Λάμπρος αποφασίζει ν’ αναλάβει τις ευθύνες του για να γλυτώσει τον Αντώνη. Η Κορίνα ζητάει απ’ τον Μελέτη ν’ αναβάλλουν τον γάμο τους. Η Ελένη και οι υπόλοιποι ξεκινούν μια δύσκολη κι επικίνδυνη αποστολή. Να βρουν τα πτώματα του Δημήτρη Ορφανίδη και των συντρόφων του και να γλυτώσουν τον Λάμπρο από βέβαιη καταδίκη. Θα τα καταφέρουν ή η Ασφάλεια θα προλάβει να τους ανακαλύψει;

Τρίτη 23 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 34

Η Ελένη με τον Προκόπη, τον Άγγελο και τον Πέτρο ψάχνουν να βρουν τα πτώματα στο βουνό. Η σύλληψη της Δρόσως προκαλεί σε όλους αναστάτωση. Ο Λευτέρης συγκρούεται με τον πατέρα του και με την υποστήριξη της μητέρας του ο Ακύλας πείθεται να υποχωρήσει. Η Ασημίνα ζητάει τη βοήθεια του Νικηφόρου, προκαλώντας τη ζήλια του Πέτρου. Η Μυρσίνη καταλαβαίνει το σχέδιο της Αντιγόνης για να κερδίσει τον Δούκα. Εκείνος τη διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει ποτέ, αλλά ένα γράμμα τού επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη που θα αλλάξει τα πάντα. Ο Μπάμπης με τον Κυριάκο τραγουδούν στο μαγαζί του Νικηφόρου, τραβώντας το ενδιαφέρον της Κορίνας που διασκεδάζει με τις φίλες της παρά τις αντιρρήσεις του Μελέτη. Το αντικίνημα του Βασιλιά δίνει ελπίδες πως ίσως ξημερώσει μια άλλη μέρα, ενώ ο Ακύλας, ο Καλογεράς και ο Ζάχος είναι επί ποδός. Ο Λάμπρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα καθώς ο Γαϊτάνης πρέπει ν’ ακολουθήσει τις εντολές του καθεστώτος.

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 35

Όλοι είναι ανάστατοι με το αντικίνημα του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη Λέρο, τα πράγματα παίρνουν επικίνδυνη τροπή, ενώ η υγεία του Αντώνη επιδεινώνεται. Ο Ακύλας, βλέποντας τον κίνδυνο να χάσει τα κεκτημένα του, παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να σώσει το τομάρι του. Ο Πέτρος είναι καταρρακωμένος απ’ τα ευρήματα στο βουνό. Ο Δούκας δεν αποκαλύπτει στη Μυρσίνη τα όσα ανακάλυψε και παίρνει την απόφαση να γυρίσουν στην Ελλάδα. Το επόμενο πρωί, ένας έρωτας θα βρει ξανά το λιμάνι του, ενώ ένας παράνομος δεσμός φαίνεται να ξεκινάει με απρόβλεπτες συνέπειες.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 36

Η Ελένη ανακουφίζεται με τον ερχομό του Λάμπρου, παρόλο που ξέρει πως τα δύσκολα είναι μπροστά τους. Ο Ακύλας αποφασίζει να κάνει μεγάλη ζωή, εις βάρος της κοινότητας του Διαφανίου, δημιουργώντας προβλήματα στον Τόλλια. Η Μυρσίνη προσπαθεί να εξηγήσει την αλλαγή συμπεριφοράς του Δούκα, ο οποίος παραδίνεται στην αγκαλιά της Αντιγόνης. Ο Πέτρος αποφασίζει να εκδικηθεί τον θάνατο του αδερφού του, βάζοντας στο στόχαστρο τους δολοφόνους του. Η οικογένεια Τόλλια υποδέχεται τον Θανάση που κάθε φορά γυρίζει όλο και χειρότερος, προκαλώντας τριγμούς. Η Δρόσω επιστρέφει στο θέατρο κι ανάμεσα στους θεατές θα βρεθούν ο Κωνσταντής και η Ζωή. Ο Νικηφόρος δέχεται μια δυσάρεστη έκπληξη απ’ τη Ρένα, ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος θα πάρουν, μετά από πολύ καιρό, μια μικρή ανάσα απ’ τα προβλήματα που τους ταλανίζουν…

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

