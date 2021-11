Κόσμος

Μεξικό: Πτώματα βρέθηκαν κρεμασμένα σε γέφυρα

Φρίκη στο Μεξικό. Μακάβριο θέαμα για τους αστυνομικούς.

Τα πτώματα 10 ανθρώπων βρέθηκαν στην πολιτεία Σακατέκας, στο κεντρικό Μεξικό, σήμερα, εννέα εκ των οποίων κρέμονταν από μια γέφυρα, σε μια σειρά δολοφονιών, που όπως όλα δείχνουν σχετίζονται με την αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το δέκατο πτώμα εντοπίστηκε σε έναν κοντινό αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Δημόσιας Ασφαλείας της πολιτείας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί. Τα πτώματα βρέθηκαν στην πόλη Κουαουτέμοκ, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση, σε ένα δελτίο τύπου.

Οι δολοφονίες πιθανόν συνδέονται με μια διαμάχη μεταξύ εγκληματικών συμμοριών που δρουν στην περιοχή, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η βία που σχετίζεται με τη δράση συμμοριών σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού έχει αυξηθεί πρόσφατα, μεταξύ άλλων στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της πολιτείας Κιντάνα Ρόο.

Χθες, ο πρόεδρος της χώρας Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε πως στρατεύματα της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν μόνιμα στο Κανκούν και τα περίχωρά του, μετά την έξαρση των βίαιων επεισοδίων, μεταξύ άλλων τον θάνατο δύο τουριστών στο θέρετρο Τούλουμ, οι οποίοι παγιδεύτηκαν σε ανταλλαγή πυρών.

Έως τον Σεπτέμβριο, 21.495 άνθρωποι σκοτώθηκαν φέτος σε βίαια επεισόδια που σχετίζονται με συμμορίες, ένας μέσος όρος περίπου 2.400 ανθρώπων τον μήνα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

