Πολιτισμός

Πέθανε η Δάφνη Ευαγγελάτου

Μεγάλη απώλεια για τον Πολιτισμό ο θάνατος της Δάφνης Ευαγγελάτου.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή η διάσημη Ελληνίδα μεσόφωνος και αντιπρύτανις της Ανώτατης Μουσικής Ακαδημίας του Μονάχου, Δάφνη Ευαγγελάτου.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρει:

"Η ευρύτερη καλλιτεχνική παιδεία της Δάφνης Ευαγγελάτου άρχισε από την παιδική της ηλικία, καθώς η οικογένειά της υπηρέτησε πάντα τη μουσική. Ο πατέρας της, ο συνθέτης Αντίοχος Ευαγγελάτος, η μητέρα της, η αρπίστρια Ξένη Μπουρεξάκη-Ευαγγελάτου, ο αδελφός της Σπύρος Ευαγγελάτος, που σκηνοθέτησε σπουδαίες παραστάσεις στο θέατρο και στην όπερα, δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθεί η έξοχη μουσική προσωπικότητά της.

Με ένα μεγάλο ρεπερτόριο, το οποίο περιελάμβανε και πολλά ελληνικά έργα, η Δάφνη Ευαγγελάτου ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολύ σημαντικές λυρικές σκηνές. Υπήρξε μια σπουδαία και αγαπητή στους μαθητές της δασκάλα, στους οποίους μεταλαμπάδευσε την αγάπη της για τη μουσική. Με το έργο της και την καριέρα της τίμησε την Ελλάδα και την οικογενειακή της παράδοση.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους μαθητές της".

