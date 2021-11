Τεχνολογία - Επιστήμη

Instagram: Εισαγγελική έρευνα για τις συνέπειες στα παιδιά

Μεγάλη εισαγγελική έρευνα των ΗΠΑ για τις συνέπειες του Instagram στα παιδιά.

Γενικοί εισαγγελείς πολλών αμερικανικών Πολιτειών ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας εις βάρος του Instagram και τον αντίκτυπο που έχει αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά.

«Εξετάζεται αν (η μητρική εταιρεία του Instagram, Meta) παραβίασε τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών και έθεσε σε κίνδυνο το κοινό», είπε ο γενικός εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, σημειώνοντας ότι της έρευνας ηγούνται επίσης αντιπρόσωποι από τις Πολιτείες Καλιφόρνια, Φλόριντα, Κεντάκι, Νεμπράσκα, Νιου Τζέρσεϊ, Τενεσί και Βερμόντ.

Στην έρευνα έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν και οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Κολοράντο.

