Μάλκολμ Χ: Κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 56 χρόνια

Πέρασαν δεκαετίες στη φυλακή για να αθωωθούν, ο ένας μετά θάνατον.

Δύο Αφροαμερικανοί οι οποίοι έμειναν επί δεκαετίες στη φυλακή, καταδικασμένοι για τη δολοφονία του Μάλκολμ Χ το 1965, αθωώθηκαν σήμερα από δικαστήριο του Μανχάταν.

Με την απόφαση της δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έλεν Μπίμπεν κρίνονται άδικες οι καταδίκες των δύο ανδρών, του Μουχάμαντ Αζίζ ή Νόρμαν 3Χ Μπάτλερ, 83 ετών και του Χαλίλ Ισλάμ ή Τόμας 15Χ Τζόνσον, ο οποίος πέθανε το 2009.

Και οι δύο αποφυλακίστηκαν υπό όρους τη δεκαετία του 1980.

Χαρακτηρίζοντας «αποτυχία της δικαιοσύνης» την καταδίκη τους, η Μπίμπεν τους απάλλαξε από τις κατηγορίες, κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Σάιρους Βανς και των συνηγόρων τους.

Ο Μουχάμαντ Αζίζ και δύο από τους γιους του Ισλάμ ήταν παρόντες στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης.

Ο Σάιρους Βανς είπε στο δικαστήριο ότι οι νέες, απαλλακτικές αποδείξεις που βρέθηκαν κατά τη διετή έρευνα των αρχών κατέστησαν σαφές ότι οι Αζίζ και Ισλάμ καταδικάστηκαν άδικα για τη δολοφονία του Μάλκολμ Χ, του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα και ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Στις αποδείξεις περιλαμβάνονταν και έγγραφα τα οποία οι ερευνητές είχαν αποκρύψει τόσο από την υπεράσπιση όσο και από την κατηγορούσα αρχή. «Ζητώ συγγνώμη για αυτές τις σοβαρές, απαράδεκτες καταπατήσεις του νόμου και της εμπιστοσύνης του κοινού» είπε ο εισαγγελέας.

Οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν η Μπίμπεν ακύρωσε τις καταδίκες, αφού είπε ότι λυπάται που το δικαστήριο δεν μπορεί να δώσει πίσω στους Αζίζ και Ισλάμ τα χρόνια που έχασαν.

