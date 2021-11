Αθλητικά

Μπάγερν - Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι” έχασε δικό του παιχνίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέμπτη σειρά ήττα ο Παναθηναϊκός στη Euroleague.

Ο Βλάντιμιρ Λούσιτς πήρε την... μπουκιά από το στόμα του Παναθηναϊκού και εν προκειμένω το πρώτο «πράσινο» εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό». Το πειθαρχημένο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σέρβο φόργουορντ να ευστοχεί από τα 6.75 στο δεύτερο του τρίποντο σε επτά προσπάθειες, χαρίζοντας στην ομάδα του το προβάδισμα στα 28΄΄ για τη λήξη (77-76), με τον Ογκουστιν Ρούμπιτ να διαμορφώνει από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το τελικό σκορ. Με την αποψινή ήττα ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε τις πέντε διαδοχικές και εννέα στο σύνολο, βλέποντας τους Γερμανούς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 5-6.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τις τάσεις αυτοχειρίας του, καθώς είδε το «διπλό» που κρατούσε για 39΄ να του... γλιστράει στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα... Τα λάθη που είχαν προηγηθεί βοήθησαν την Μπάγερν να επιστρέψει από το εις βάρος της 72-76 στο 37΄, με τον Λούσιτς να ευστοχεί στο δεύτερο του τρίποντο στον αγώνα και να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του στα 28΄΄ για τη λήξη (77-76) και ενώ είχαν προηγηθεί 0/2 βολές του Ουάιτ. Τι ακολούθησε; Χαμένο κομβικό τρίποντο του Μέικον, με τον Ρούμπιτ να μετράει 4/4 βολές και να οδηγεί στην πέμπτη νίκη τους Γερμανούς, τη στιγμή που ο Νέντοβιτς αστοχούσε και στο τρίποντο της ισοφάρισης στην εκπνοή...

Κορυφαίος των νικητών ο Νταρούν Χίλιαρντ με 20 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε απέναντι στην παλιά του ομάδα ο ΝτεΣόν Τόμας. Από τον Παναθηναϊκό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου δε συνδύασε με μία πολύτιμη νίκη την επιστροφή του στις καλές εμφανίσεις (17π.), ενώ στους 12 πόντους σταμάτησε ο Ντάριλ Μέικον.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 37-44, 59-60, 81-78

Ο έλεγχος των ριμπάουντ (11 έναντι μόλις 2 της Μπάγερν) στο πρώτο δεκάλεπτο, βοήθησε τον Παναθηναϊκό όχι μόνο να αντιδράσει από το -6 (16-10) στο 6΄, αλλά με συνέπεια στο κομμάτι της επίθεσης (4/8δ., 3/4τρ., 5/7β.) να ισοφαρίσει σε 22-22 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, μετά από τρίποντο του Παπαπέτρου.

Όταν μάλιστα μπήκε στην... εξίσωση και η άμυνα, ελέω των προσπαθειών των Σαντ-Ρος, Μποχωρίδη, οι «πράσινοι» προσπέρασαν στο σκορ (22-24 στο 11΄), ενώ κρατώντας στους 10 πόντους τους Γερμανούς μέχρι το 17΄, εξασφάλισαν μία διαφορά οκτώ πόντων (32-40).

Μία διαφορά που θα ήταν μεγαλύτερη, αν το «τριφύλλι» δεν παρουσίαζε κάποια κενά στην περιφερειακή του άμυνα, δίνοντας ελεύθερα σουτ στους γηπεδούχους από τα 6.75.

Χωρίς να χάσει την επιθετική του διάρκεια, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε στο 22΄ για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (39-49), έχοντας πρωταγωνιστή τον Παπαπέτρου από τα 6.75, ενώ «χτυπώντας» στην αντίπαλη ρακέτα με τον Ουάιτ την κράτησε μέχρι το 25΄ (47-57). Ωστόσο, η... εμμονή του από τα 6.75 (1/4 τρίποντα στο γ’ δεκ.) και κάποια επιπόλαια λάθη, έδωσαν τη δυνατότητα στην Μπάγερν να τρέξει επιμέρους σκορ 12-3, μειώνοντας στο 30΄ σε απόσταση αναπνοής (59-60).

Η Μπάγερν προσπέρασε με το... καλημέρα της τέταρτης περιόδου (61-60), αλλά με τους Μέικον, Νέντοβιτς να ευστοχούν σε back to back τρίποντα, ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα (61-70 στο 35΄), δείχνοντας ικανός για την υπέρβαση. Μία υπέρβαση που έδειχνε εφικτή μέχρι το τρίποντο-μαχαιριά του Λούσιτς...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χιμένεθ, Ρότσα, Ρόσι

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Τρινκιέρι): Βάιλερ-Μπαμπ 7 (1), Τόμας 15 (1), Oυόλντεν 8 (2), Χάντερ 7, Γιάραμαζ, Λούτσιτς 6 (2), Ομπστ 6 (2), Τζέντοβιτς, Ρούμπιτ 12, Χίλιαρντ 20 (4).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 3, Μέικον 12 (1), Παπαγιάννης 7, Μποχωρίδης 3 (1), Παπαπέτρου 17 (2), Κασελάκης 5 (1), Oυάιτ 9 (1), Νέντοβιτς 7 (1), Έβανς 7, Σαντ-Ρος 8.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΨΩΜΑΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ηγουμενίτσα

Τζούλιους Τζόουνς – Οκλαχόμα: Η θανατική ποινή ματαιώθηκε τελευταία στιγμή

“Ποτέ δεν φταις εσύ”: ιστορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών