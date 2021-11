Τεχνολογία - Επιστήμη

Δεινόσαυρος χωρίς δόντια ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολιθώματα ενός σπάνιου είδους δεινόσαυρου ανακαλύφθηκαν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το Εθνικό Μουσείο του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος «πολύ σπάνιου» δεινόσαυρου, ένα θηριόποδο χωρίς δόντια που ζούσε στη νότια Βραζιλία πριν από 70-80 εκατομμύρια χρόνια.

Ο μικρόσωμος δεινόσαυρος Berthasaura leopoldinae είχε μήκος περίπου 1 μέτρο και ύψος 80 πόντους. Απολιθωμένα λείψανά του εντοπίστηκαν σε ανασκαφές στην Πολιτεία Παρανά στο διάστημα 2011-14.

Τα θηριόποδα ήταν δίποδοι δεινόσαυροι, συνήθως σαρκοφάγοι ή παμφάγοι και, σχεδόν όλοι τους, είχαν δόντια. Το νέο είδος όμως διέθετε ράμφος και όχι δόντια, σε αντίθεση με όλους όσοι έχουν βρεθεί στη Βραζιλία μέχρι σήμερα, διευκρίνισε το Μουσείο.

Η μελέτη που έγινε από κοινού με το Κέντρο Παλαιοντολογίας του Κοντεστάντο, στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.

Ο παλαιοντολόγος Αλεξάντερ Κέλνερ, ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου, υπογράμμισε ότι τα απολιθώματα ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. «Έχουμε υπολείμματα κρανίου, τη γνάθο, τη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τον θώρακα, καθώς και τα μπροστινά και πίσω άκρα. Η Μπέρτα είναι ένας από τους πληρέστερους δεινοσαύρους της κρητιδικής περιόδου που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Βραζιλία», τόνισε.

Οι παλαιοντολόγοι χαρακτήρισαν «πραγματική έκπληξη» το γεγονός ότι το είδος αυτό δεν διέθετε δόντια και αναρωτιούνται για το είδος της τροφής του. «Ίσως έτρωγε διαφορετικά από τα άλλα θηριόποδα, όμως το ό,τι δεν είχε δόντια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να φάει κρέας», σχολίασε ο Γκεοβάνε Άλβες ντε Σόουζα, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Το όνομα Berthasaura leopoldinae δόθηκε στο νέο είδος προς τιμή της Μπέρτα Λουζ, μιας Βραζιλιάνας ερευνήτριας του Εθνικού Μουσείου και της αυτοκράτειρας Μαρίας Λεοπολντίνα, συζύγου του Πέτρου του Α΄ της Βραζιλίας, αυτοκράτορα και προστάτη των ερευνών Φυσικής Ιστορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 177 σημεία

Μάλκολμ Χ: Κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 56 χρόνια

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή