Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Δεν περίμενα να τελειώσει έτσι η σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον απολογισμό της χρονιάς, σε αγωνιστικό επίπεδο, έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Με μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τον απολογισμό της χρονιάς σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αποσύρθηκε από το ATP Finals λόγω τραυματισμού στον αγκώνα, παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για το 2021 δεν ήταν αυτός που περίμενε και είναι δύσκολο να πιστέψει το απροσδόκητο φινάλε του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Instagram:

«Δεν ήταν ο τρόπος που περίμενα να τελειώσει αυτή η σεζόν. Είναι δύσκολο να το πιστέψω. Ήταν το τουρνουά που ανυπομονούσα να παίξω έως το τέλος φέτος. Θα ήθελα να το αφιερώσω σ' όλες τις όμορφες στιγμές που είχα στο γήπεδο φέτος.

Συγχαρητήρια σ’ όλους για τη σκληρή δουλειά, την πρόοδο, τη συγκέντρωση, τον πόνο, την πίστη, την αποδοχή, την αφοσίωση, το θράσος και την ηρεμία που έβαλαν στο 2021. Δεν υπάρχει χώρος για αρνητικότητα και απολύτως κανένας λόγος να νιώθω μετάνοια, λύπη ή φόβο. Η υγεία μου και η καλή μου κατάσταση είναι το πιο σημαντικό και πάντα θα είναι.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά κάθε έναν υποστηρικτή μου για την αφιέρωσή του σε μένα σ’ όλο αυτό το καθημερινό ταξίδι. Οι οπαδοί είναι οικογένεια. Προπονητές, ατζέντηδες, φυσιοθεραπευτές, μάνατζερ, συνεργάτες, οργανισμοί, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και συμπαίκτες, σας ευχαριστώ που βγάλατε τον καλύτερο εαυτό μου σε καθημερινή βάση.

Η συνεισφορά σας αξίζει το ίδιο. Ανυπομονώ να επιστρέψω και πάλι στα κορτ, να βρυχώμαι και να παλεύω».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 177 σημεία

Μάλκολμ Χ: Κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 56 χρόνια

Δεινόσαυρος χωρίς δόντια ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία (εικόνες)