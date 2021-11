Υγεία - Περιβάλλον

Επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών: Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Για έναν μήνα επιτάσσονται οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Από τις 8 το πρωί της Παρασκευής ξεκινά η επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών, με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Η επίταξη αφορά στις υπηρεσίες των γιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας.

Η χρονική διάρκεια της επίταξης είναι ένας μήνας.

