Κικίλιας: Έρχονται προγράμματα χειμερινού τουρισμού με κοινωνικά κριτήρια (βίντεο)

Πώς σχολίασε τα μέτρα κατά της πανδημίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τι είπε για την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Κομβικό χαρακτήρισε το 2022 για τον ελληνικό τουρισμό, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα της δουλειάς», για να βελτιωθούν οι υποδομές, να υπάρξει ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, και να δημιουργηθούν ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Προανήγγειλε, μάλιστα, πως σε 10 ημέρες έρχονται προγράμματα χειμερινού τουρισμού με κοινωνικά κριτήρια και στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σημειώνοντας πως «είναι Νοέμβρης και έχουμε ακόμα τουρίστες στα νησιά».

Στην πρώτη καλοκαιρινή περίοδο η χώρα έμεινε ανοικτή για 5 μήνες και πέρυσι μείναμε ανοικτοί όλη τη σεζόν, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα μέτρα κατά της πανδημίας που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Τουρισμού ανέφερε πως ήταν πολύ έντιμο αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν θα πάμε σε lockdown, θα εφαρμόσουμε όλα τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει, προστατεύοντας τους ανεμβολίαστους, συμβουλεύοντας και τους εμβολιασμένους.

Αναγνώρισε την κούραση της κοινωνίας, ωστόσο τόνισε πως οδεύουμε, με “όπλα” το εμβόλιο και τα μέτρα τήρησης των υγειονομικών κανόνων, προς το τέλος αυτής της κρίσης. Για αυτό και πρέπει να σταλεί σαφές σήμερα επαναπροώθησης και επαναστήριξης των εμβολιασμών.

Επανέλαβε πως η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που διαμορφώνονται κάθε φορά, εξετάζοντας κάθε φορά τις εισηγήσεις των ειδικών.

Ερωτηθείς γιατί έγινε η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως στη διάρκεια της θητείας του έγινε ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση του ΕΣΥ (με νέες κλίνες ΜΕΘ, προσλήψεις γιατρών, κτλ.). «Έκλεισε ένας κύκλος», είπε και συμπλήρωσε πως τον τίμησε ο Πρωθυπουργός δίνοντας του τη δυνατότητα να αναλάβει ένα παραγωγικό Υπουργείο. «Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε και ανέφερε πως «πρέπει σιγά-σιγά να μπούμε σε μία κανονικότητα», χωρίς να αγνοούμε τους υγειονομικούς κανόνες.

