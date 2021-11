Οικονομία

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Σε 10 ημέρες η καμπάνια για τον χειμερινό τουρισμό (βίντεο)

Πώς σχολίασε τα μέτρα κατά της πανδημίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τι είπε για την αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Κομβικό χαρακτήρισε το 2022 για τον ελληνικό τουρισμό, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα της δουλειάς», για να βελτιωθούν οι υποδομές, να υπάρξει ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, και να δημιουργηθούν ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Προανήγγειλε, μάλιστα, πως σε 10 ημέρες θα βγει η καμπάνια για τον χειμερινό τουρισμό, επισημαίνοντας πως ο κοινωνικός τουρισμός πάντα ισχύει και υπάρχουν τα vouchers, με τα οποία ασχολείται επισταμένως η κ. Ζαχαράκη. «Όσο πιο πολλούς και ποιοτικούς επισκέπτες φέρουμε – και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό – τόσο θα τονώσουμε την ελληνική οικονομία σε εποχή που τη χρειάζεται και τη θέλει», ανέφερε.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σημειώνοντας πως «είναι Νοέμβρης και έχουμε ακόμα τουρίστες στα νησιά».

Στην πρώτη καλοκαιρινή περίοδο η χώρα έμεινε ανοικτή για 5 μήνες και πέρυσι μείναμε ανοικτοί όλη τη σεζόν, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα μέτρα κατά της πανδημίας που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Τουρισμού ανέφερε πως ήταν πολύ έντιμο αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν θα πάμε σε lockdown, θα εφαρμόσουμε όλα τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει, προστατεύοντας τους ανεμβολίαστους, συμβουλεύοντας και τους εμβολιασμένους.

Αναγνώρισε την κούραση της κοινωνίας, ωστόσο τόνισε πως οδεύουμε, με “όπλα” το εμβόλιο και τα μέτρα τήρησης των υγειονομικών κανόνων, προς το τέλος αυτής της κρίσης. Για αυτό και πρέπει να σταλεί σαφές σήμερα επαναπροώθησης και επαναστήριξης των εμβολιασμών.

Επανέλαβε πως η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες που διαμορφώνονται κάθε φορά, εξετάζοντας κάθε φορά τις εισηγήσεις των ειδικών.

Ερωτηθείς γιατί έγινε η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως στη διάρκεια της θητείας του έγινε ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση του ΕΣΥ (με νέες κλίνες ΜΕΘ, προσλήψεις γιατρών, κτλ.). «Έκλεισε ένας κύκλος», είπε και συμπλήρωσε πως τον τίμησε ο Πρωθυπουργός δίνοντας του τη δυνατότητα να αναλάβει ένα παραγωγικό Υπουργείο. «Ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε και ανέφερε πως «πρέπει σιγά-σιγά να μπούμε σε μία κανονικότητα», χωρίς να αγνοούμε τους υγειονομικούς κανόνες.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε ο Βασίλης Κικίλιας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”

«Τουρισμός και υγεία βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση»

«Ο τουρισμός βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την υγεία. Και αυτό αποδείχθηκε, καθώς μπορέσαμε σε δύο χρόνια να ξαναμπραντάρουμε τη χώρα ως έναν ασφαλή προορισμό, κάτι που βοήθησε τον τουρισμό τα μέγιστα.

Ακόμα και όταν δεν υπήρχε εμβολιασμός, είχαμε τουριστικό προϊόν το 2020, όταν δηλαδή δεν είχαμε εμβόλια ακόμα και ήταν κλειστές όλες οι άλλες μεσογειακές χώρες, επειδή φτιάξαμε ένα εξαιρετικό σύστημα testing, Νοσοκομείων αναφοράς, Κέντρων Υγείας, αεροδιακομιδών και συνεργαστήκαμε με τον τουριστικό τομέα, τους ξενοδόχους, με ξενοδοχεία καραντίνας, με ιδιώτες γιατρούς που μπήκαν μέσα στο σύστημα του testing. Μέσα σε 1,5 χρόνο δημιουργήσαμε νέες κλίνες ΜΕΘ, προσλάβαμε πάνω από 10.000 υγειονομικούς, φτιάξαμε ένα άρτιο πρόγραμμα εμβολιασμού, από τα καλύτερα τα οποία υπάρχουν.

Και φέτος με τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα, με το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών μας, ενώ είχαμε εκτιμήσεις για 5-6 δις έσοδα από τον τουρισμό, φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 12. Αν και είμαστε στο Νοέμβριο, έχουμε ακόμα τουρίστες και επισκέπτες στη Ρόδο, στην Κρήτη.

Έτσι ζει η ελληνική κοινωνία και η μέση ελληνική οικογένεια και θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, “έκανα μια συμφωνία με την κοινωνία ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν θα πάμε σε lockdown. Θα εφαρμόσουμε όλα τα υγειονομικά μέτρα τα οποία πρέπει, προστατεύοντας και τους ανεμβολίαστους, συμβουλεύοντας και τους εμβολιασμένους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά στο επόμενο βήμα”.

Θα καταφέρουμε όμως και σιγά-σιγά θα βγούμε από την περιπέτεια πιο δυνατοί, με πιο ισχυρούς θεσμούς και σίγουρα με την έξωθεν καλή μαρτυρία και την αποδοχή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από όλο τον πλανήτη, ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά.»

«Με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους βάση»

«O Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε τα πράγματα εχθές. Είδα έναν ηγέτη νηφάλιο, ψύχραιμο που έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, γιατί πολλές φορές η πολυφωνία δεν βοηθάει.

Καταλαβαίνω ότι δύο χρόνια είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει κουραστεί η κοινωνία, έχει κουραστεί όλη η ανθρωπότητα. Όμως οδεύουμε προς το τέλος αυτής της κρίσης, με όπλα πρώτα από όλα το εμβόλιο και μετά την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πρέπει να πάμε σιγά-σιγά σε μια μερική κανονικότητα και να γυρίσουμε σελίδα, όχι αγνοώντας τους υγειονομικούς κανόνες, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εντίμως πάλεψαν και προσπάθησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και συμβάδισαν με τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρήσουν τη ζωή τους.

Και παράλληλα με αυτό, να κοιτάξουμε το οικονομικό κομμάτι, το πώς θα ζει η μέση ελληνική οικογένεια, πώς θα στηρίξουμε το εισόδημά της, πώς θα επανέλθουμε στη ζωή μας.»

«Κομβική για την οικονομία μας η επιτυχία του ελληνικού Τουρισμού το 2022»

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ετοιμάζεται χειμερινή καμπάνια για την ύπαιθρο, για τις χειμερινές τουριστικές μας περιοχές, τα βουνά μας, για την απαράμιλλη ομορφιά που έχουν όλες οι Περιφέρειες της χώρας, για το city break στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις όπου τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας επλήγησαν από την πανδημία.

Είναι κομβικό να επιτύχουμε το 2022 στον ελληνικό τουρισμό. Ο Τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, είναι το 25% του ΑΕΠ της χώρας, άμεσα ή έμμεσα. Από αυτό ζούμε, κοινώς.

Οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα και στις υποδομές της, κατά κύριο λόγο αφορούν τον ελληνικό τουρισμό. Και διαφαίνεται ότι οι συμφωνίες που υπογράψαμε στο Λονδίνο, στο Παρίσι και τώρα μετά το ταξίδι το οποίο κάναμε στην Τουρκία είναι πολύ σημαντικές και αυξημένες για το 2022.

Θέλουμε να στηρίξουμε τους Έλληνες, να στηρίξουμε τη δυνατότητα να έχουν πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, που κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από τον τουρισμό. Όπως είδατε, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της χώρας μας, οφείλονται κυρίως στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος.

Τώρα είναι η ώρα της δουλειάς για έναν Υπουργό Τουρισμού, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Είναι πολύ επίκαιρο να δουλέψουμε όλοι μαζί σε υποδομές, για ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων επισκεπτών και τουριστών.

Στηρίζοντας το περιβάλλον – κάτι ενδιαφέρει πολύ τους ταξιδιώτες – και κυρίως με ένα πνεύμα ασφάλειας το οποίο έχει ήδη πιστωθεί η Ελλάδα.»

