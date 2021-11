Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες (εικόνες)

Η καταδίωξη ενός οχήματος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, είχε τραγική κατάληξη.

Επτά μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κι ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν, σε τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ξάνθη

Το δυστύχημα σημειώθηκε, στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής – Ξάνθης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα με τον διακινητή των παράτυπων μεταναστών,

Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του το οποίο ανατράπηκε.

Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν οι σοροί 7 μεταναστών που είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη 8 μετανάστες τραυματίστηκαν, οι 2 εκ των οποίων σοβαρά.

