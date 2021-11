Πολιτική

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στα Τίρανα – ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αλβανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την οργή της Αθήνας προκάλεσε έκθεση φωτογραφιών και χαρτών με αντικείμενο την "γενοκτονία των Τσάμηδων" και την "κατοχή Αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα".

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας και ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από το γραφείο του Αλβανού Προέδρου Ilir Meta, σχετικά με έκθεση φωτογραφιών και χαρτών με αντικείμενο την "γενοκτονία των Τσάμηδων" και την "κατοχή Αλβανικών εδαφών από την Ελλάδα".

Οι εν λόγω φωτογραφίες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην εξωτερική περίφραξη του Αλβανικού προεδρικού μεγάρου, συνοδεύονται από κατηγορίες εναντίον της χώρας μας σχετικά με την "γενοκτονία των Τσάμηδων", καθώς και από χάρτες που εμφανίζουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας ως "κατεχόμενα αλβανικά εδάφη".

Στη συγκεκριμένη έκθεση ξεναγήθηκε και ο ο Αλβανός Πρόεδρος Ilir Meta, από τους διοργανωτές της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - 3η δόση εμβολίου: Παίρνουν σειρά όσοι συμπλήρωσαν 5,5 μήνες από τη δεύτερη

Επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών: Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Τετραμερής ΥΠΕΞ Ελλάδας - Γαλλίας - Αιγύπτου - Κύπρου: Τα θέματα στην ατζέντα