Κίνα – Σουάι Πενγκ: Θρίλερ με την εξαφάνιση της διάσημης τενίστριας

Τα ίχνη της έχουν χαθεί εδώ και περισσότερες από 2 εβδομάδες, μετά την καταγγελία της για βιασμό από κομμουνιστή ηγέτη.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA, Στιβ Σάϊμον, δεν απέκλεισε την παύση διεξαγωγής τουρνουά στην Κίνα, εάν το Πεκίνο δεν «ρίξει φως» στην εξαφάνιση της πρωταθλήτριας Σουάι Πένγκ.

Μέχρι προχθές το βράδυ (17/11), η Πένγκ, δεν είχε δώσει σημεία... διαδικτυακής ζωής, δύο εβδομάδες μετά τις καταγγελίες της για έναν πρώην κορυφαίο κομμουνιστή ηγέτη, σύμφωνα με τις οποίες, ο Γκαολί Ζανγκ την εξανάγκασε να κάνει σεξ μαζί του, πριν την κάνει ερωμένη του.

Στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, η Πενγκ, η οποία το 2014 κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός στο διπλό, ισχυρίσθηκε στις 2 Νοεμβρίου, ότι πριν από τρία χρόνια, είχε αναγκαστική σεξουαλική επαφή με τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκάολι, στο σπίτι του πολιτικού, που βρίσκεται στην πόλη Τιαντζίν.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/11) κυκλοφόρησαν αποσπάσματα από ένα γραπτό μήνυμα της 35χρονης Κινέζας προς την WTA, μέσω του οποίου, η Πενγκ φέρεται να αναφέρει πως «Οι πληροφορίες, ειδικά σχετικά με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, είναι ψευδείς. Δεν λείπω ούτε κινδυνεύω. Απλώς ξεκουραζόμουν στο σπίτι, όλα είναι καλά. Ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον».

Ωστόσο, η αυθεντικότητα του μηνύματος, αμφισβητήθηκε έντονα από τον Σάϊμον και κορυφαίες προσωπικότητες του παγκοσμίου τένις, οι οποίοι ζητούν την άμεση εμφάνιση της Πενγκ, ούτως ώστε να διαλυθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες που εκφράζονται, ακόμη και για την ζωή της.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Πέμπτη (18/11), ο Σάϊμον, απείλησε να σταματήσει τους αγώνες τένις γυναικών στην Κίνα, εάν η χώρα δεν ξεκαθαρίσει το θέμα, «Είμαστε απολύτως έτοιμοι να αποσύρουμε από την Κίνα τις δραστηριότητές μας και να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπλοκές που προκύπτουν. Επειδή είναι (σ.σ. οι κατηγορίες για βιασμό) πιο σημαντικό από τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρουμε, εάν αναγκάσθηκε να γράψει το μήνυμα ή εάν κάποιος το έγραψε για εκείνη. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε προσωπικά μαζί της, δεν θα ησυχάσουμε».

