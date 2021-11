Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος – “Το Πρωινό”: Φωτογραφίες ντοκουμέντο λίγο πριν πεθάνει

Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την κατάσταση του Άκη Τσοχατζόπουλου εν ζωή έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Τα στιγμιότυπα προέρχονται από τους τελευταίους μήνες της ζωής του και μαρτυρούν ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος έδινε σκληρή μάχη για να παλέψει με τα προβλήματα υγείας του. Κάποιες φωτογραφίες τον δείχνουν μέσα στο νοσοκομείο και κάποιες άλλες, μετά το εξιτήριο, όπου απολάμβανε τις βόλτες με τον γιο του.

Η Ελπινίκη Τσοχατζοπούλου έχει κατηγορήσει τη Βίκυ Τσοχατζοπούλου ότι δεν φρόντιζε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, κάτι όμως που δε φαίνεται από τα στιγμιότυπα.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου Νίκος Αλεξανδρής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1. «Μόνο ως χυδαιότητα μπορούν να χαρακτηριστούν οι αιτιάσεις των συγγενών του Άκη, διότι δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο κακοποιημένο, αντιθέτως φροντίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Η κ. Τσοχατζοπούλου επέδειξε μία τρομερή αφοσίωση στον σύζυγό της, σε σημείο που το πλήρωσε αρκετά» σχολίασε. Τέλος τόνισε ότι "η κ. Τσοχατζοπούλου δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αμέλεια προς τον σύζυγό της".

