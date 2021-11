Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πάτρα: Συρροή κρουσμάτων σε γηροκομείο

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν τόσο σε τρόφιμους, όσο και μέλη του προσωπικού της δομής.

Συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρουσμάτων κορονοϊού σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, θετικοί στον ιό έχουν βρεθεί 7 τρόφιμοι, αλλά και άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και σήμερα κλιμάκιο θα μεταβεί στη δομή προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ όλοι οι τρόφιμοι και το προσωπικό.

