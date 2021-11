Οικονομία

Κορονοϊός – εμπορικά καταστήματα: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

Από την προσεχή Δευτέρα αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Θα ανοίγουν πολύ αργότερα και θα δουλεύουν με συνεχές ωράριο.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα.

Αυτό αποφασίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και σε συνδυασμό με το κυλιόμενο ωράριο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Όπως είπε ο γενικός γραμματέας, τα καταστήματα λιανεμπορίου τις καθημερινές θα είναι ανοικτά από τις 10 μέχρι τις 9 το βράδυ και υπενθύμισε ότι για τους χώρους που είναι ανοικτοί για όλους, δηλαδή, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων (κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι και κάβες) διατηρείται ο περιορισμός στο πλήθος των ατόμων που βρίσκεται ταυτόχρονα εντός ενός χώρου με όριο το ένα άτομο ανά 9 τμ.

Σε ερώτηση τι γίνεται στην περίπτωση που είναι ανεμβολίαστοι ο ιδιοκτήτες ή οι εργαζόμενοι εμπορικών ή ψυχαγωγικών επιχειρήσεων ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι κι αυτοί ακολουθούν τους κανόνες του εργαστηριακού ελέγχου και υποχρεωτικά γίνεται χρήση μάσκας και οι έλεγχοι γίνονται σε όλους συνεπώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που ελέγχονται.

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος, τόνισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχίσουν να είναι εντατικοί.

