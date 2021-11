Κόσμος

“Τουρκικό Αιγαίο”: Η Άγκυρα ρίχνει λάδι στη φωτιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπερνά κάθε όριο η Τουρκία, που έχει λανσάρει τουριστική καμπάνια με σύνθημα “Turkaegean”.

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας, ακόμη και στον τουρισμό.

Το Υπουργείο Τουρισμού της γειτονικής χώρας λανσάρει το σύνθημα “TurkAegean” (“Τουρκικό Αιγαίο”) όχι μόνο για να προσελκύσει ξένους επισκέπτες, αλλά και για να δείξει ότι το Αιγαίο δεν είναι μόνο ελληνικό.

Συχνά-πυκνά τα τουρκικά ΜΜΕ φιλοξενούν ρεπορτάζ για την τουριστική καμπάνια, με την εφημερίδα Hurriyet να αναφέρει πως «Το Αιγαίο είναι το σκηνικό μιας τουριστικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «Η Τουρκία ξεκίνησε μια προώθηση με το όνομα “TurkAegean” για να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες στο Αιγαίο. Δεν άργησαν οι αντιδράσεις από την Ελλάδα που βλέπει το Αιγαίο ως δική της περιοχή στον τουρισμό».

Η εφημερίδα Hurriyet φιλοξενεί επίσης δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Τουρισμού, Ναντίρ Αλπαρσλάν, ο οποίος προαναγγέλει πως η συγκεκριμένη καμπάνια θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο την επόμενη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το παρακάτω σποτ, ανέβηκε στο YouTube στις 6 Ιουλίου 2021 και έχει περισσότερες από 75 εκατομμύρια θεάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμπορικά καταστήματα: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στα Τίρανα – ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αλβανίας

Τσιτσιπάς: Δεν περίμενα να τελειώσει έτσι η σεζόν