Προϋπολογισμός 2022: Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Χρήστο Σταϊκούρα

Πότε προγραμματίστηκε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, ο οποίος εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη, ενώ προγραμματίστηκε να ψηφιστεί, από την Ολομέλεια της Βουλής, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 18 Δεκεμβρίου.

Ενημερώνοντας το Σώμα, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι καταθέτει τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και την εισηγητική του έκθεση, την έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των γενικών διευθυντών του ΓΛΚ, φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών, την ετήσια έκθεση ελέγχου της γενικής διεύθυνσης δημοσιονομικών ελέγχων του ΓΛΚ, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν 4270/2014 όπως αυτό ισχύει.

Ενημέρωσε επίσης ότι η κατάθεση του προϋπολογισμού συνοδεύεται και από την ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων ΟΕ 2022.

Παραλαμβάνοντας «σε σύγχρονη τεχνολογικά μορφή» τον προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος της Βουλής, ΚωνσταντίνοςΤασούλας, παρατήρησε ότι η κασετίνα έχει μια καταπληκτική απεικόνιση του κτιρίου του ΓΛΚ, «ενός κτηρίου που χτίστηκε την περίοδο του μεσοπολέμου από τον Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, που θεωρείται στοιχείο του Αθηναϊκού Εκσυγχρονισμού [...] σε μια περιοχή όπου υπήρχε το καφενείο Γαμβέτα, ένα είδος μικρής Βουλής» της εποχής. Όπως προσέθεσε ο κ. Τασούλας, ο Λαζαρίδης ήταν ο αρχιτέκτων που διαμόρφωσε την πρόσοψη Βουλής, ήτοι το ηρώο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τέλος, ο κ. Τασούλας ενημέρωσε ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών θα διεξαχθεί σε 4 συνεχείς συνεδριάσεις από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου, και στη συνέχεια, η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει στις 14/12/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 18/12/2021, έως τις 12 μεσάνυχτα, με την ψήφισή του.

