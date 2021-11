Συνταγές

Συνταγή για μηλόπιτα στο τηγάνι από τον Πέτρο Συρίγο

Βήμα - βήμα η συνταγή για μηλόπιτα στο τηγάνι, το γλυκό που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Mηλόπιτα στο τηγάνι ένα γλυκό που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους μας έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως λέει ο Πέτρος Συρίγος που παρουσίασε βήμα - βήμα την συνταγή, η μηλόπιτα στο τηγάνι είναι ένα γλυκό που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους, κυρίως γιατί είναι νόστιμη και συνοδεύει ιδανικά τον καφέ ή το πρωινό σας.

Αλήθεια, έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε μηλόπιτα στο τηγάνι; Ακολουθήστε την συνταγή και θα δείτε ότι γίνεται, εύκολα και γρήγορα:

Μηλόπιτα στο τηγάνι – Υλικά:

150γρ. ζάχαρη

1 κ.τ.γ νερό

120γρ. βούτυρο μαλακό

160γρ. ζάχαρη

2 αβγά

150γρ. γάλα

2 μήλα πράσινα

250γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 βανίλια

Μηλόπιτα στο τηγάνι λαχταριστή και τραγανή – Εκτέλεση:

Σε ένα τηγάνι (23 εκατοστά) βάζουμε τη ζάχαρη στο κέντρο, ανοίγουμε μια μικρή λακκούβα με το δάχτυλο και εκεί πάνω βάζουμε το νερό, δεν το κουνάμε, το βάζουμε στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει καραμέλα, δεν ανακατεύουμε καθόλου, όταν πάρει ξανθό χρώμα βγάζουμε απ’ το μάτι.

Χτυπάμε με ένα σύρμα το βούτυρο με τη ζάχαρη σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τα αβγά και συνεχίζουμε. Προσθέτουμε το γάλα με το αλεύρι ενναλάξ και βάζουμε και τη βανίλια.

Κόβουμε το κάθε μήλο στα 8 και βάζουμε πάνω στην καραμέλα. Τέλος βάζουμε το μείγμα του μπολ και ψήνουμε στους 180 για 30 λεπτά. Σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα.