Παράξενα

Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας που φιλοξενούσε 53 σκύλους και μια γάτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συλληφθείσα φαίνεται να έχει υποπέσει σε μια σειρά από παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα ζώα.

Μία γυναίκα συνελήφθη στην Πάτρα διότι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε να έχει στο σπίτι της 53 σκύλους και μία γάτα, τα οποία στερούνταν περιπάτου και άσκησης σε εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, δύο από τα σκυλιά είχαν γεννήσει χωρίς να έχει ληφθεί σχετική άδεια για την αναπαραγωγή, ενώ η συλληφθείσα δεν είχε προβεί στον προβλεπόμενο ετήσιο εμβολιασμό των σκύλων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στα εννέα από τα σκυλιά δεν αντιστοιχούσε ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης, που ήταν επικολλημένος στα βιβλιάρια υγείας.

Επίσης, στη συλληφθείσα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, συνολικού ύψους 76.600 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Αυστρία: Lockdown και υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους

Κορονοϊός – εμπορικά καταστήματα: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

“Τουρκικό Αιγαίο”: Η Άγκυρα ρίχνει λάδι στη φωτιά (βίντεο)