“Το Πρωινό” - Μπέσσυ Αργυράκη: Η απώλεια κιλών, τα 36 χρόνια γάμου και η συμμετοχή σε χορευτικό show (βίντεο)

Ποιο είναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου και πώς κατάφερε να χάσει 11 κιλά.

Μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα η Μπέσσυ Αργυράκη.

Μίλησε για τη μεγάλη απώλεια κιλών το τελευταίο διάστημα"Έχω χάσει 11 κιλά και θέλω να χάσω άλλα 5".

Ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε κάνει επέμβαση προκειμένου να χάσει κιλά "Είχα κάνει εγχείρηση για δαχτύλιο και κινδύνευσε η ζωή μου. Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Είχα φρικτούς πόνους. Και το βγάλαμε, 2,5 ώρες επέμβαση".

Για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς "Δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα. Ούτε το αρνητικό σχόλιο για τα κιλά μου όταν μου λένε."

"Έχω πάρει ελάχιστα αρνητικά σχόλια στη ζωή μου. Λαμβάνω την αγάπη του κόσμου."

Για τη συμμετοχή της στο Dancing with the Stars "Ο χορός ήταν η λατρεία μου πάντα. Όπου αναλάβω και όπου μου διαθέσουν πέφτω με τα μούτρα . Δεν διαπραγματεύομαι αποτυχία. Κι αν αποτύχω τουλάχιστον λέω ότι το προσπάθησα."

"Δεν πήγα εκεί για να κερδίσω. Όσο γίνεται περισσότερο θέλω να μείνω. Τους έχω αγαπήσει όλους."

Για τη σχέση με τον σύζυγό της και το μυστικό για να κρατηθεί ένας γάμος πολλά χρόνια είπε "Η γνωριμία με το σύζυγο ήταν προξενιό. Είμαστε μαζί 36 χρόνια με τον άνδρα μου. Πρέπει να αφήνεις χώρο στον άλλον να θαυμάζει ο ένας τον άλλο και κατανόηση"

Και συμπλήρωσε "Ο άνδρας μου φεύγει και πηγαίνει στο κτήμα μας και μένει μόνος του.

Όπως εγώ έλειπα για ώρες λόγω τραγουδιού κι εκείνος το σεβόταν. Δεν έχει δείξει να με ζηλέυει. Είναι άνθρωπος με ποιότητα. Σέβεται ο ένας τις επιθυμίες του άλλου. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ! Κάθε βράδυ 36 χρόνια κοιμόμαστε μαζί

Εγώ υποχωρώ όταν εκνευρίζεται με κάτι ο σύζυγός μου."

Μίλησε βέβαια και για τα δύο της παιδιά για τα οποία δηλώνει περήφανη μαμά "Ο γιος μου είναι σεφ στην Ελβετία στη Λωζάννη. Είναι εκεί 13 χρόνια.

Θέλω τα παιδιά μου να παντρευτούν και να γίνω γιαγιά! Λέω συνέχεια στην Εβελίνα να κάνει παιδιά ."

Κάθε Παρασκευή εμφανίζεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο .

