Μητσοτάκης – Λε Ντριάν: Συζήτησαν για θέματα ασφάλειας και κυριαρχίας στη Μεσόγειο

Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού, με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αναβαθμισμένες διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβς Λε Ντριάν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη χώρα μας προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Τετραμερούς Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης των πολυεπίπεδων διμερών σχέσεων, με έμφαση στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας, στη βάση πλέον και της ελληνογαλλικής συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση την σημασία του Τετραμερούς σχήματος συνεργασίας ενώ εξέφρασε τη γενική στήριξη της Ελλάδας στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Γαλλία ενόψει της ανάληψης της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι είναι μια στιγμή που πρέπει οι δυο χώρες να δράσουν από κοινού σε πολλά θέματα που τις απασχολούν, και διευκρίνισε: "Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε ζητήματα ασφάλειας, κυριαρχίας και κυριαρχιών στη Μεσόγειο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της τετραμερούς διάσκεψης που θα λάβει χώρα σε λίγη ώρα, μετά από πρωτοβουλία του ομολόγου μου, του κ. Δένδια".

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η Πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα, αρμόδια ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Διπλωματικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης ο 26χρονος Κωνσταντίνος Ρόζης, ο οποίος παρακολουθεί την εργασία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ημέρας DUOday 2021.

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Ζαν-Ιβς Λε Ντριάν, κατά την έναρξη της συνάντησης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε στην Αθήνα για την πολύ σημαντική τετραμερή υπουργική σύνοδο που έχουμε με την Κύπρο και την Αίγυπτο. Όπως γνωρίζετε, θεωρούμε αυτό το σχήμα συνεργασίας πολύ σημαντικό. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή της Γαλλίας. H επίσκεψή σας λαμβάνει χώρα λίγες εβδομάδες μετά τη σύναψη της συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία αναβάθμισε τη σχέση μας σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είμαστε λοιπόν εξαιρετικά χαρούμενοι που σας υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα.

Ζαν-Ιβς Λε Ντριάν: Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρωθυπουργέ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και συναντώ εσάς καθώς και τον συνάδελφό μου, τον Νίκο, με τον οποίο έχουμε διαχρονική σχέση, θα μπορούσαμε να πούμε, άλλωστε συναντιόμαστε συχνά. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ γιατί αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα μετά τη σύναψη της συμφωνίας για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, που αποτελεί ένα ουσιαστικής σημασίας ζήτημα ασφάλειας και συνεργασίας.

Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ σε μία χρονική συγκυρία που οι σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. Και επίσης σε μία συγκυρία εορταστική καθότι γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι μια στιγμή που πρέπει να δράσουμε από κοινού σε πολλά θέματα που απασχολούν και τις δύο χώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε ζητήματα ασφάλειας, κυριαρχίας και κυριαρχιών στη Μεσόγειο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της τετραμερούς διάσκεψης που θα λάβει χώρα σε λίγη ώρα, μετά από πρωτοβουλία του ομολόγου μου, του κ. Δένδια.

Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που σας συναντώ ξανά, που μου κάνετε την τιμή να με υποδέχεστε. Θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την εκτίμηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, που γνωρίζετε καλά.

