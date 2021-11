Life

“Rouk Zouk Special”: “Το Πρωινό” παίζει με το “Καλημέρα Ελλάδα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 έχει την τιμητική της στο «ROUK ZOUK SPECIAL» αυτής της Κυριακής!

Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 έχει την τιμητική της στο «ROUK ZOUK SPECIAL» αυτής της Κυριακής!

Στις 21 Νοεμβρίου στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται 10 εκλεκτούς καλεσμένους, 10 πρόσωπα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας που αγαπάμε και απολαμβάνουμε καθημερινά στον ΑΝΤ1.

Γιώργος Παπαδάκης, Χρύσα Φώσκολου, Γιώργος Γρηγοριάδης, Τζένη Κρουσταλλακίδου και Λάζος Μαντικός από το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ» έρχονται αντιμέτωποι με τους Φαίη Σκορδά, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Βαγγέλη Περρή και Πέτρο Συρίγο από «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ».

Οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK SPECIAL» και αυτής της Κυριακής παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Make A Wish» και ρουκζουκάρουν ασταμάτητα!

Αυτή την Κυριακή:

Ένας χορός καν – καν από τον Γιώργο Παπαδάκη ξεσηκώνει τους πάντες.

Το πιο κρύο ανέκδοτο με πατούσες που έχετε ακούσει θα το πει ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Η Φαίη Σκορδά περιγράφει με απίστευτο και ξεκαρδιστικό τρόπο τη λέξη «κόρνα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Φαίη Σκορδά παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή της «Λίμνης των Κύκνων».

Ο Βαγγέλης Περρής εκνευρίζεται από την ανάμνηση μιας…. οδοντογλυφίδας.

Ένας σκιέρ-τσολιάς αναστατώνει τον Λάζο Μαντικό.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη συναντά τον Δάσκαλο του «ROUK ZOUK» μετά από πολύ καιρό.

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 για να ενισχύσει το «Make A Wish» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - νέα μέτρα: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές

Ασέλγεια - Παππούς 4χρονης: ο αστυνομικός είναι άρρωστος στο μυαλό

Επιστρεπτέα προκαταβολή: αλλαγή στους όρους επιστροφής





Gallery